Nuovo Volkswagen California: il camper van iconico si rinnova

Il California, iconico camper van di Volkswagen, si rinnova. Il Nuovo California, basato sulla versione lunga del modernissimo Multivan, si presenta come una rivoluzione in termini di spaziosità, intelligenza, sofisticatezza, versatilità e sostenibilità.

Con oltre 280.000 unità prodotte, il Nuovo California mantiene le caratteristiche distintive dei suoi predecessori iconici, come il tetto a soffietto e gli interni curati nei minimi dettagli. Tuttavia, grazie al restyling di ogni area del camper, il veicolo si presenta più moderno che mai, pronto ad affrontare le sfide di un mondo in continua evoluzione.

Uno dei punti di forza del Nuovo California è la sua versatilità: perfetto per un utilizzo quotidiano in città, si trasforma rapidamente in un confortevole camper pronto ad accompagnare i viaggi più emozionanti della vita. La combinazione di design accattivante e funzionalità intelligente rende questo veicolo un compagno di viaggio ideale per chi ama l’avventura e la libertà di esplorare nuovi orizzonti.

Volkswagen Veicoli Commerciali ha lavorato duramente per garantire che il Nuovo California offra prestazioni eccellenti e un comfort senza pari, mantenendo al contempo l’eredità di qualità e affidabilità che contraddistingue il marchio Volkswagen da decenni.