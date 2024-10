OMODA & JAECOO: oltre 320.000 vendite globali

Il marchio OMODA & JAECOO ha recentemente annunciato un’espansione costante nel mercato globale, con vendite complessive che hanno superato le 320.000 unità. Continua la crescita delle vendite a livello mondiale, con importanti risultati ottenuti sia in Europa che nel Sud-Est asiatico.

Nel mese di settembre, OMODA & JAECOO ha totalizzato 25.362 consegne, con un particolare successo nel mercato britannico dove le vendite hanno superato le 1.000 unità. Il marchio ha anche ottenuto ottimi risultati nel mercato turco, con la vendita di 1.301 vetture. La produzione dell’OMODA 7, con un’unità assemblata ogni 60 secondi, conferma l’efficienza e la rapidità nel processo produttivo dell’azienda. I modelli principali del marchio, OMODA 5 e JAECOO 7, sono stati candidati al premio “World Car of the Year 2025”, rafforzando la posizione di leader nel settore automobilistico.

Il marchio sta ampliando la sua presenza in Europa e si prepara a entrare in oltre 60 nuovi mercati in tutto il mondo. OMODA & JAECOO ha recentemente lanciato con successo i suoi prodotti in Spagna, Italia, Polonia e Regno Unito, e continua a consolidare la sua presenza sui diversi mercati europei.

Il marchio punta sull’innovazione e sulla collaborazione con gli utenti per sviluppare nuove soluzioni di mobilità. L’International User Summit ha visto il debutto mondiale di JAECOO 5 e la finale del concorso di personalizzazione “OMODA 5 Refitting Competition”, offrendo un’anteprima delle nuove tecnologie e delle tendenze future nel settore automobilistico.

OMODA & JAECOO si conferma un marchio all’avanguardia che continua a sorprendere il mercato con prodotti di alta qualità, design innovativo e prestazioni eccezionali. La sua espansione globale e la costante ricerca di innovazione lo pongono come un punto di riferimento nel settore automobilistico internazionale.