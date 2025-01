OMODA & JAECOO: parte il progetto globale di co-creazione di JAECOO 5

Dopo il trionfo ottenuto con il progetto di co-creazione di OMODA 7, OMODA & JAECOO torna in campo con una nuova iniziativa ambiziosa: il reclutamento per il progetto di co-creazione del JAECOO J5. Questo modello, pur preservando l’eleganza e la solidità che contraddistinguono il marchio, si distingue per le sue innovazioni rivoluzionarie ispirate al principio “From Classics, Beyond Classic”. Il design si rivolge agli amanti della vita all’aria aperta, offrendo esperienze outdoor diversificate e introducendo un ecosistema di mobilità pet-friendly, pensato per una nuova generazione di utenti urbani d’élite.

OMODA & JAECOO ha deciso di ampliare gli orizzonti del reclutamento globale, eliminando qualsiasi limite legato all’età, alla nazionalità, alla professione o agli interessi. Verrà selezionato un gruppo esclusivo di utenti entusiasti che contribuirà attivamente alla co-creazione di JAECOO J5, diventando protagonista di una community di automobilisti raffinati e amanti della natura. Questi utenti avranno l’opportunità di partecipare a un ricco calendario di attività esperienziali: interviste dal vivo, test drive esclusivi e collaborazioni intersettoriali.

L’obiettivo è esplorare in profondità le filosofie di vita degli utenti di JAECOO 5 e coinvolgerli attivamente in ogni fase del processo di sviluppo del prodotto. Questa strategia di co-creazione non solo consente agli utenti di assistere alla crescita del marchio, ma offre loro la possibilità di contribuire concretamente all’evoluzione del progetto, aprendo insieme nuove strade verso il futuro.

Un aspetto particolarmente entusiasmante del progetto riguarda la possibilità per i co-creatori di partecipare al tour del marchio in Cina, previsto per aprile. Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di incontrare il CEO e di visitare il salone ufficiale di OMODA & JAECOO. Non mancherà l’accesso prioritario ai test drive di JAECOO J5, attraverso i quali potranno scoprire le tecnologie di guida più avanzate e vivere un’esperienza ecologica completa.

Con il lancio di questa iniziativa globale, JAECOO J5 si prepara a conquistare un pubblico sempre più vasto, ridefinendo il concetto di mobilità all’aria aperta e creando un ecosistema unico. OMODA & JAECOO invita tutti gli appassionati a unirsi a questo straordinario progetto di co-creazione e a condividere il percorso di crescita del marchio. Insieme agli utenti di tutto il mondo, il brand punta a trasformare la mobilità in un’esperienza inclusiva e innovativa, celebrando la connessione tra uomo, natura e tecnologia.