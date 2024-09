Omoda & Jaecoo sceglie Allianz Partners

Omoda & Jaecoo, in collaborazione con Allianz Partners, ha annunciato un’innovativa partnership volta a offrire ai clienti dell’azienda automobilistica servizi di soccorso stradale e assistenza alla mobilità di alta qualità per un periodo di sette anni. Questo accordo mira a garantire ai conducenti di vetture Omoda & Jaecoo un supporto costante e affidabile, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, grazie all’esperienza consolidata di Allianz Partners nel settore della Roadside Assistance.

“In Omoda & Jaecoo abbiamo trovato un partner che condivide i nostri valori e il nostro impegno per l’eccellenza e la qualità nel servizio al Cliente. Per questo siamo felici di poter mettere la nostra expertise e la nostra rete di professionisti al servizio di chi ha scelto di guidare una vettura di Omoda & Jaecoo…” – ha sottolineato Massimiliano Sibilio, Chief Commercial Officer di Allianz Partners Italia.

Tra i servizi offerti in questa partnership, oltre al soccorso stradale e alla riparazione in loco, vi sono numerosi altri vantaggi pensati per garantire la continuità del viaggio dei clienti. Questi includono l’accesso a un veicolo sostitutivo, il recupero tramite servizio taxi, pernottamento in hotel, auto sostitutiva e la possibilità di rimpatrio del veicolo in caso di necessità all’estero.

Allianz Partners, leader mondiale nella fornitura di soluzioni assicurative e assistenza B2B2C, si impegna a offrire un’assistenza completa e di alta qualità ai conducenti di Omoda & Jaecoo, garantendo loro la tranquillità di poter contare su un servizio rapido ed efficiente in qualsiasi situazione di emergenza sulla strada.

Inoltre, è importante sottolineare che Omoda & Jaecoo, uno dei marchi del gruppo cinese Chery, si distingue per la sua offerta di veicoli innovativi, inclusi quelli elettrici che rispondono alla crescente domanda di soluzioni di mobilità sostenibile. Attraverso soluzioni di intelligenza artificiale e IoT integrate, il marchio si propone di essere un attore di primo piano nell’innovazione nel settore automobilistico.