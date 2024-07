Panamera Turbo S E-Hybrid e Panamera GTS: dinamicità ai massimi livelli

La Porsche è pronta a stupire ancora il mercato automobilistico con i nuovi modelli di punta della gamma Panamera: la Panamera Turbo S E-Hybrid e la Panamera GTS. Due varianti che uniscono il comfort e il lusso alle prestazioni sportive di alto livello tipiche della casa automobilistica tedesca.

La Panamera GTS si distingue per essere una berlina sportiva dinamica, focalizzata sull’esperienza di guida emozionale. Dall’altra parte, la Panamera Turbo S E-Hybrid si posiziona al vertice della serie di modelli come la variante più potente, veloce e lussuosa. Quest’ultima è anche detentrice del record del giro più veloce nella categoria delle berline di lusso con motore termico e ibrido sul Nürburgring Nordschleife.

Entrambi i modelli sono dotati di un potente motore V8 biturbo da 4,0 litri perfezionato per soddisfare i rigorosi requisiti delle emissioni Euro 7. La Panamera Turbo S E-Hybrid vanta una potenza di 441 kW (600 CV) con un motore elettrico integrato che arriva a 140 kW (190 CV), portando la potenza del sistema a 575 kW (782 CV) e la coppia a 1.000 Nm. I numeri dicono: da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi per una velocità massima di 325 km/h.

La Panamera GTS, invece, offre un’esperienza di guida intensa grazie al suo motore V8 biturbo da 368 kW (500 CV) che garantisce prestazioni e dinamiche di guida superiori. Con un design distintivo e un pacchetto sportivo esclusivo, la GTS si presenta come la più agile tra le Panamera, con sospensioni ottimizzate per alte prestazioni e un differenziale autobloccante per una distribuzione ottimale della coppia tra le ruote.

Inoltre, entrambi i modelli dispongono di una vasta gamma di equipaggiamenti di serie e optional che contribuiscono a rendere l’esperienza di guida unica e coinvolgente. Il lancio è sul mercato previsto per l’autunno del 2024 in Italia.