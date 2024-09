PAOLA & CHIARA FEAT. BIGMAMA: fuori ora il video de “Il Linguaggio del Corpo”

Il mondo della musica si prepara ad accogliere con entusiasmo il nuovo singolo delle celebri sorelle Paola & Chiara in collaborazione con BigMama. Il brano, intitolato “Il Linguaggio del Corpo”, promette di essere un’ode all’empowerment femminile e alla sensualità, con un’importante influenza della moda anni ’90.

Pensato e diretto dal fotografo e regista di moda Paolo Santambrogio, coadiuvato dall’occhio dello stylist Nick Cerioni, il video de Il Linguaggio del Corpo è un omaggio visuale che celebra l’empowerment femminile e la sensualità attraverso un’estetica ispirata agli anni ’90, con un forte richiamo al mondo della moda e dell’iconografia di quel decennio.

La scelta del bianco e nero per il video richiama l’atmosfera dei servizi fotografici e dei video musicali di Madonna, ispirazione sia musicale che estetica per Paola & Chiara. I look Dolce&Gabbana delle due artiste e le citazioni al mondo del fetish e del bondage evocano alcuni dei più celebri videoclip della pop star italo-americana come “Vogue”, “Human Nature”, e “Justify My Love”.

Il brano, frutto della collaborazione tra le stesse Paola & Chiara, BigMama e autori di successo come Jacopo Ettorre, Federica Abbate e Alessandro La Cava, fonde il glam rock anni ’70 con un tocco di modernità. La produzione a cura di Starchild si ispira ai suoni di band iconiche come T. Rex e Gary Glitter, creando atmosfere che evocano un mix di sensualità e ribellione.

In aggiunta al singolo, le due artiste pubblicheranno un libro intitolato “SISTERS. La nostra storia incredibile”, edito da Rizzoli, che racconterà la storia artistica e personale di Paola & Chiara, dagli esordi fino al ritorno sul palcoscenico.

Con la release imminente del singolo e la pubblicazione del libro, Paola & Chiara si preparano a conquistare nuovamente i cuori dei loro fan con la loro musica, il loro stile unico e la loro eterna passione per l’arte e la moda.