PINO DANIELE “Nero A Metà”: nuova edizione in vinile di un capolavoro italiano

Il 22 novembre 2024 segna l’uscita di una nuova edizione in vinile dell’album “Nero A Metà” di Pino Daniele, un’iconica opera della musica italiana. Questo passo avanti verso la massima qualità audio è stato possibile grazie all’utilizzo di un trasferimento in alta risoluzione digitale dai nastri analogici originali. Una tecnica che ha garantito una qualità sonora perfetta per un album considerato un capolavoro del panorama musicale italiano.

La cura del suono di quest’opera ha portato a una maggiore chiarezza, una migliore risposta in frequenza e una riduzione del rumore, della distorsione e della compressione. In sintesi, un risultato che offre agli ascoltatori l’opportunità di apprezzare le canzoni di questo repertorio come mai prima d’ora.

La produzione del vinile è stata affidata a PPM Italy, un’azienda italiana specializzata che ha garantito una qualità perfetta della stampa e del packaging del disco. Oltre alla cura dell’audio, anche la confezione dell’album è stata realizzata nei minimi dettagli, con una fedele replica dell’artwork originale.

Questa edizione limitata di 999 copie numerate è un vero e proprio prodotto “made in Italy”, pensato per appassionati, collezionisti e amanti della musica di qualità. L’album “Nero A Metà” non solo rappresenta un viaggio musicale straordinario, ma rende omaggio alla musica napoletana grazie alla partecipazione di eccelsi musicisti della scena partenopea.