Pirelli: ecco il nuovo P7 per la Ferrari GTO

Pirelli completa la sua offerta di pneumatici per le supercar Ferrari con il lancio del Cinturato P7, sviluppato appositamente per la leggendaria Ferrari GTO. Questo pneumatico ha debuttato ufficialmente su strada durante il GTO Legacy Tour 2024, affiancando i già noti pneumatici della famiglia P Zero, destinati a modelli iconici come la Ferrari Enzo, oltre a quelli disponibili per altre supercar celebri: la Ferrari F40, la F50, LaFerrari e LaFerrari Aperta.

Il nuovo Cinturato P7 per la Ferrari GTO

Per celebrare i 40 anni dal lancio della capostipite delle supercar Ferrari, la Ferrari GTO, il cavallino rampante ha organizzato un esclusivo tour per i proprietari di questo modello, che ha percorso le strade dalle Dolomiti fino a Maranello. Durante questo evento, il nuovo Cinturato P7 ha fatto il suo debutto su strada. Questo pneumatico, parte della gamma Pirelli Collezione, è pensato per le auto d’epoca e youngtimer più iconiche della storia.

Il Cinturato P7, ispirato all’esperienza di Pirelli nel Campionato del Mondo Rally dal 1974, è stato il primo pneumatico ultraribassato introdotto nel mercato nel 1976. La sua innovazione principale risiedeva nel fianco più basso rispetto alla larghezza del battistrada, un rapporto inedito che ha permesso di migliorare notevolmente l’aderenza in curva. Oggi, torna sul mercato con le misure originali (225/50 R16 anteriore e 265/50 R16 posteriore) per la Ferrari GTO, combinando l’estetica originale con le più moderne tecnologie e materiali.

I P Zero per le Ferrari F40, F50 ed Enzo

Il 1987 ha segnato il passaggio di testimone dalla GTO alla Ferrari F40, la prima vettura di serie a essere equipaggiata con pneumatici Pirelli P Zero. Questi pneumatici hanno introdotto innovazioni fondamentali, tra cui un calettamento da 17 pollici, allora senza precedenti su una vettura stradale, consentendo alla F40 di raggiungere velocità superiori ai 300 km/h. Oggi, una versione dedicata del P Zero è disponibile nella gamma Pirelli Collezione, con misure 245/40 R17 all’anteriore e 335/35 R17 al posteriore.

Anche la successiva Ferrari F50, presentata nel 1995, ha ricevuto pneumatici specifici, basati sul P Zero Corsa System. Con misure 245/35 R18 all’anteriore e 335/30 R18 al posteriore, questi pneumatici sono progettati per garantire stabilità estrema alle alte velocità, anche in curva, offrendo performance ottimali sia su strada che in pista.

Più recentemente, un nuovo P Zero Corsa System è stato sviluppato per la Ferrari Enzo, entrato a far parte della gamma Pirelli Collezione con misure 245/35 R19 all’anteriore e 345/35 R19 al posteriore. Grazie all’impiego delle mescole più avanzate, questo pneumatico riesce a mantenere la sportività dell’epoca, unita a una maggiore sicurezza e affidabilità.

Dalle classiche alle moderne

L’evoluzione dei pneumatici Pirelli ha accompagnato le supercar Ferrari nel corso degli anni, dalle classiche come la GTO alle moderne come LaFerrari e LaFerrari Aperta. Per questi ultimi modelli, prodotti rispettivamente nel 2013 e nel 2016, è disponibile il P Zero Corsa Asimmetrico 2, un pneumatico ultra high performance derivato dalla lunga esperienza di Pirelli nel mondo del motorsport e della Formula 1.

Grazie a questa collaborazione, Pirelli conferma il suo ruolo di leader nell’equipaggiamento delle auto più prestigiose e veloci del mondo, garantendo performance eccellenti su strada e in pista.