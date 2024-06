PIRELLI lancia il primo pneumatico al mondo con gomma naturale CERTIFICATA FSC

PIRELLI P Zero Race TLR RS diventa il primo del settore cycling a utilizzare gomma naturale certificata FSC® (Forest Stewardship Council®).

Questo pneumatico, prodotto nello stabilimento di Pirelli a Milano-Bollate, dà il via a una gamma con tale certificazione che indica che la gomma naturale utilizzata deriva da piantagioni gestite in modo da preservare la diversità biologica e apportare benefici alla vita delle comunità e dei lavoratori locali. FSC® è il principale ente al mondo che certifica i materiali di origine forestale e il processo di certificazione prevede che il materiale con il logo FSC® sia gestito separatamente dal materiale non certificato lungo tutta la filiera.

“La scelta di utilizzare sempre più gomma naturale certificata FSC® nei nostri prodotti è in linea con l’attenzione di Pirelli verso la natura e la biodiversità – ha spiegato Piero Misani, Pirelli Chief Technical Officer – ma anche con la volontà di portare benefici alle popolazioni e ai lavoratori dei luoghi da cui deriva la gomma naturale. Un impegno ambientale e sociale accompagnato dalla ricerca di alte performance senza sconti sulla sicurezza per soddisfare le richieste dei ciclisti professionisti e degli amatori più esigenti. L’esperienza in Formula 1, dove da quest’anno tutti i pneumatici contengono gomma naturale certificata FSC®, lo sta dimostrando: l’attenzione ambientale può e deve essere conciliata con la sicurezza e la massima performance”.

P Zero Race TLR RS è una gomma tubeless ready e rappresenta l'ultima evoluzione nei

pneumatici per bici da strada di Pirelli. È stata sviluppata specificamente per le competizioni, con caratteristiche focalizzate su aderenza in ogni contesto meteo, ottima tenuta di strada in frenata, accelerazione e curva, bassissima resistenza al rotolamento e minor peso. Gli spessori del battistrada e gli strati di tessuto della struttura sono stati rivisti con l’obbiettivo di ridurre il peso (-8%*) e contribuiscono, assieme alla mescola, a una diminuzione rilevante della rolling resistance (-16%*).

(*) valori medi misurati a banco tra tutte e quattro le misure disponibili e comparati con il PIRELLI P ZERO RACE TLR