Pooh: il 12 agosto all’Arena dei Templi di Paestum

I leggendari POOH, la band che ha fatto la storia della musica italiana, si prepara ad incantare il pubblico di Paestum lunedì 12 agosto all’Arena dei Templi con il tour “AMICI X SEMPRE – Estate 2024”.

Il tour, che li vede protagonisti nelle location più suggestive d’Italia, rappresenta un viaggio nella grande bellezza del nostro Paese attraverso la musica di una delle band più amate dal pubblico. Sarà un’occasione imperdibile per rivivere la storia dei Pooh attraverso i loro più grandi successi, da “Amici per sempre” a “Tanta voglia di lei”, passando per capolavori come “Parsifal” e “Dammi solo un minuto”.

I membri della band hanno dichiarato che questo tour è davvero speciale per loro, avendo la possibilità di suonare in luoghi così suggestivi in Italia. L’emozione di esibirsi in posti unici nel mondo è per loro un grandissimo onore, che accompagnerà il pubblico in un concerto dove la bellezza delle location farà da cornice ai successi della loro carriera.

I POOH, nati da un’idea di Valerio Negrini, possono vantare oltre 50 anni di carriera, oltre 100 milioni di dischi venduti e numerosi premi e riconoscimenti. Si sono contraddistinti come pionieri per le innovazioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani e per l’utilizzo di tecnologie moderne.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili in prevendita su Ticketone e punti vendita abituali, ma saranno acquistabili anche al Botteghino dell’Arena il giorno dello show. L’ingresso sarà consentito dalle 19:00, con inizio dello show alle 21:30.