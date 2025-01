Porsche: 310.718 vetture consegnate nel 2024

Nel 2024, Porsche AG ha dato una decisa sterzata verso il futuro, segnando un anno cruciale con il rinnovamento profondo di quattro delle sue sei linee di prodotto: Panamera, Taycan, 911 e Macan. Questo cambiamento generazionale è stato accompagnato da una crescita significativa in quattro delle cinque principali aree geografiche, portando risultati da record. La quota di vendita dei veicoli elettrificati è salita dal 22% al 27%, con quasi la metà rappresentata da modelli completamente elettrici.

Con 310.718 vetture consegnate in tutto il mondo, Porsche si conferma un marchio solido nonostante un leggero calo del 3% rispetto al 2023. I dati dimostrano anche una crescente tendenza dei clienti a personalizzare le proprie vetture, arricchendole con equipaggiamenti su misura per rispecchiare meglio le proprie preferenze.

Un evento di particolare rilievo nel 2024 è stato il lancio del secondo modello completamente elettrico, la nuova Macan. Detlev von Platen, Membro del Consiglio di Amministrazione per Vendite e Marketing, ha commentato: “Questo lancio ci ha letteralmente elettrizzato. Sono estremamente soddisfatto che, negli ultimi mesi, siano stati già consegnati oltre 18.000 esemplari della Macan completamente elettrica”.

Porsche ha registrato una crescita significativa in quasi tutte le regioni. In Europa (esclusa la Germania) sono state consegnate 75.899 vetture, segnando un incremento dell’8%. Nel mercato domestico tedesco, le consegne hanno raggiunto le 35.858 unità, con una crescita dell’11%. In Nord America, Porsche ha venduto 86.541 unità, un leggero aumento dell’1%, confermandosi il principale mercato di vendita. In Cina, invece, le consegne si sono attestate a 56.887 unità, registrando un calo del 28% a causa della difficile situazione economica locale. Nonostante ciò, i mercati d’oltremare ed emergenti hanno mostrato un andamento positivo, con 55.533 vetture consegnate e una crescita del 6%. Porsche continua a seguire una strategia orientata al valore, mantenendo un equilibrio tra domanda e offerta.

La Macan completamente elettrica, lanciata a settembre, ha già raggiunto 18.278 consegne entro la fine dell’anno. Parallelamente, Porsche ha mantenuto la produzione della Macan con motore termico in molti mercati extra-UE, vendendone 64.517 esemplari. Complessivamente, nel 2024 sono state consegnate 82.795 Macan, un calo del 5% rispetto all’anno precedente dovuto alla transizione verso il modello elettrico.

Il modello 911 continua a godere di enorme popolarità, con 50.941 consegne che rappresentano un incremento del 2% rispetto all’anno precedente. Anche i modelli 718 Boxster e Cayman hanno registrato un aumento significativo del 15%, raggiungendo 23.670 unità vendute. La Cayenne si è confermata il bestseller tra le linee Porsche, con 102.889 consegne che rappresentano un aumento del 18%. La Panamera ha totalizzato 29.587 unità, con un calo del 13% attribuibile principalmente alla diminuzione della domanda in Cina. Infine, la Taycan ha registrato 20.836 consegne, segnando un calo del 49% a causa del cambio di modello e di una transizione più lenta verso la mobilità elettrica.

Il 2024 ha dimostrato come Porsche sia in grado di affrontare sfide complesse, consolidando la propria posizione di leader nel settore delle auto sportive di lusso e nella mobilità elettrica. Con una gamma di prodotti rinnovata e una strategia orientata all’innovazione, il marchio guarda al futuro con fiducia, continuando a investire nella sostenibilità e nell’eccellenza tecnologica.