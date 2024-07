Protezione dei dati e sicurezza informatica: binomio indissolubile

La protezione dei dati personali e la sicurezza informatica sono due temi strettamente legati che spesso vengono sottovalutati. Secondo l’UNCTAD (Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo), il 71% dei Paesi del mondo ha legislazioni in vigore che regolano la raccolta, il trattamento e l’accesso ai dati personali, comprese le riprese video, al fine di garantire la privacy e ridurre i rischi legati agli attacchi informatici.

È sempre più comune che governi, organizzazioni e aziende private raccolgano dati relativi alle persone che frequentano i loro spazi, sia interni che esterni alle strutture. Questi dati possono includere informazioni personali come immagini di sorveglianza, dati biometrici, riconoscimento delle targhe e sistemi di controllo degli accessi fisici. È fondamentale che le persone (dipendenti, clienti, visitatori) siano consapevoli di come vengano raccolte, archiviate e utilizzate le loro informazioni personali.

Per proteggere i dati e garantire la massima sicurezza in caso di attacchi informatici, le aziende devono sviluppare valide strategie di sicurezza. Tra le raccomandazioni principali vi è la regola di raccogliere e conservare solo ciò che è strettamente necessario, limitare l’accesso ai dati sensibili e anonimizzare le informazioni personali mediante tecniche come la randomizzazione, la pseudonimizzazione e la tokenizzazione.

Genetec, un’azienda tecnologica globale con oltre 25 anni di esperienza nel settore della sicurezza fisica, offre soluzioni innovative per proteggere le persone e le risorse, rispettando la privacy e garantendo l’efficienza operativa. Tra le soluzioni proposte vi è KiwiVision Privacy Protector, certificato EuroPriSe, che permette alle aziende di rendere anonime le immagini delle persone riprese dalle telecamere di sorveglianza, garantendo al contempo il monitoraggio dei filmati nel rispetto della privacy. Inoltre, Genetec promuove la trasparenza e il consenso degli utenti, la selezione accurata di fornitori di archiviazione dati affidabili e l’implementazione di policy precise per la sicurezza dei dati.

In un mondo sempre più interconnesso e digitale la protezione dei dati e la sicurezza informatica sono temi di cruciale importanza per garantire la privacy e la sicurezza delle persone e delle aziende. È fondamentale adottare le migliori pratiche e le tecnologie più avanzate per proteggere le informazioni sensibili e prevenire potenziali minacce informatiche.