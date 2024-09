R17 electric restomod x Ora Ïto: l’elegante restomod della mitica Renault 17

Renault continua a stupire e innovare nel mondo dell’automotive, questa volta presentando la nuova concept car R17 electric restomod x Ora Ïto, sviluppata in collaborazione con il designer francese Ora Ïto. Questa elegante restomod della mitica Renault 17, una coupé sportiva creata nel lontano 1971, è una vera e propria opera d’arte che unisce passato e futuro in un’unica creazione.

Da due anni a questa parte, Renault ha intrapreso una collaborazione con designer contemporanei per creare concept-car uniche ed innovative che reinterpretano lo straordinario patrimonio della Marca. Questa volta, il designer francese Ora Ïto ha dato vita alla R17 electric restomod, una reinterpretazione scultorea del modello originale.

“È un progetto che celebra il design audace e l’eleganza senza tempo della Renault 17. Sono onorato di poter collaborare con un marchio così iconico e di poter portare il mio tocco creativo a questa creazione unica”, ha dichiarato il designer in merito alla sua partnership con Renault.

La R17 electric restomod x Ora Ïto è stata svelata in anteprima mondiale il 4 settembre presso Maison5 a Parigi, catturando l’attenzione di pubblico e critica con il suo design raffinato e innovativo. Questa showcar esclusiva sarà poi esposta sullo stand Renault durante il Salone dell’Auto di Parigi, che si terrà dal 14 al 20 ottobre.