Renault svela il design della Renault 4 E-Tech Electric: modernità e tradizione

Renault ha rivelato i primi dettagli del design esterno della nuova Renault 4 E-Tech Electric, un attesissimo modello che sarà svelato completamente il 14 ottobre al Salone dell’Auto di Parigi. Questa vettura rappresenta una reinterpretazione moderna della storica Renault 4 degli anni ’60, un’auto iconica che ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’automobilismo.

Uno dei tratti più distintivi di questo nuovo modello è la griglia illuminata, che le conferisce un look audace e contemporaneo. A questo si aggiunge il tetto elettrico apribile in tessuto, un dettaglio che unisce la praticità alla modernità, rappresentando un chiaro richiamo alla tradizione con uno sguardo rivolto al futuro. Questi elementi definiscono il carattere della Renault 4 E-Tech Electric, mettendo in evidenza la sua originalità e la sua modernità, mantenendo però quel tocco di familiarità che tanto ha reso celebre la Renault 4 originale.

Con una lunghezza di 4,14 metri, la Renault 4 E-Tech Electric mantiene le dimensioni compatte, proprio come il modello degli anni ’60, ma offre una spaziosità e una versatilità adatte alle esigenze moderne. Questa combinazione di praticità e comfort rende la vettura ideale sia per chi cerca un’auto agile in città, sia per chi desidera spazio sufficiente per affrontare viaggi più lunghi.

Inoltre, Renault ha lanciato l’iniziativa R4 R Pass, disponibile in sette Paesi, che permetterà ai clienti di essere tra i primi a ordinare la Renault 4 E-Tech Electric. Con questo pass, sarà possibile mettersi al volante della nuova vettura elettrica a partire dal 2025, segnando un ulteriore passo verso la transizione elettrica del brand.

La Renault 4 E-Tech Electric si presenta quindi come un veicolo che non solo omaggia il passato, ma guarda decisamente al futuro, con caratteristiche che uniscono innovazione tecnologica e funzionalità. Il 14 ottobre, al Salone di Parigi, potremo finalmente scoprire tutti i dettagli di questa vettura che si preannuncia come una delle più attese del mercato.