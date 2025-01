Ringo Starr: nuovo album country “Look Up” in uscita domani

Il leggendario musicista Ringo Starr sta per stupire i suoi fan con un nuovo album country intitolato “Look Up”, prodotto e scritto in collaborazione con il rinomato T Bone Burnett. Dopo un lungo periodo senza un album completo, l’artista pubblicherà il suo primo lavoro dalla fine del 2019, contenente 11 brani originali registrati a Nashville e Los Angeles quest’anno.

Nel corso della sua brillante carriera, Ringo ha dimostrato il suo amore per la musica country, collaborando con icone del genere e scrivendo brani che riflettono questa passione. Secondo quanto dichiarato dall’artista stesso, chiese a T Bone Burnett di scrivere una canzone per un EP che stava registrando, senza immaginare che questa canzone avrebbe dato vita a un intero album country. Suonando la batteria e cantando in tutti gli 11 brani, Ringo ha lavorato a stretto contatto con Burnett e altri talentuosi musicisti per creare un progetto che celebra la sua lunga carriera e la sua passione per il genere.

Il nuovo album “Look Up” presenta collaborazioni con artisti del calibro di Billy Strings, Larkin Poe, Lucius, Molly Tuttle e Alison Krauss.

“Mi è sempre piaciuta la musica country. E quando ho chiesto a T Bone di scrivermi una canzone, non pensavo nemmeno che sarebbe stata una canzone country, e quando è arrivata era incredibilmente bella” – afferma Ringo. “Il quel periodo stavo realizzando degli EP e quindi pensavo che avremmo realizzato un EP country, ma quando mi ha portato nove canzoni ho capito che avremmo dovuto pubblicare un intero album! E sono così contento di averlo fatto.”

T Bone Burnett, con cui Starr aveva già collaborato negli anni ’70, condivide la sua esperienza di lavorare con il leggendario artista: “Ho apprezzato Ringo Starr e il suo modo di suonare, di cantare e il suo stile per tutto il tempo che riesco (o che mi interessa) ricordare… Comporre questa musica con lui è stato come realizzare un sogno che ho vissuto per 60 anni.”

Il pubblico avrà l’opportunità di immergersi nel nuovo sound di Ringo Starr durante due serate indimenticabili al Ryman Auditorium di Nashville, dove l’artista si esibirà insieme alla sua band e ai suoi collaboratori. Inoltre, il 22 ottobre alle 19:00 ET, Starr e Burnett parteciperanno a un episodio di TalkShopLive per parlare dell’album e condividere aneddoti sul processo creativo.

Con una lunga lista di premi e riconoscimenti, tra cui nove Grammy Awards e due inserimenti nella Rock and Roll Hall of Fame sia come Beatle che come artista solista, Ringo Starr continua a stupire e a emozionare il suo pubblico con la sua straordinaria musica e la sua passione duratura per la country.