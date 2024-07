SAIC Motor Italy inaugura il magazzino ricambi MG.

SAIC Motor Italy ha inaugurato un nuovo magazzino ricambi a Tortona, in provincia di Alessandria. Il magazzino, che occupa uno spazio di 3.000 metri quadrati all’interno della struttura del partner Arcese, è dotato di scaffalature e area di stoccaggio a terra per i ricambi MG destinati ai clienti italiani. Questa soluzione è stata scelta per la posizione strategica dell’area, situata in un importante snodo veicolare tra Torino e Milano, vicino al porto di Genova per la ricezione dei container marittimi e all’aeroporto di Malpensa per la logistica aerea.

Il nuovo magazzino è stato progettato per soddisfare in modo estremamente efficiente le esigenze dei circa 60.000 clienti italiani che, in poco più di tre anni dall’arrivo del brand in Italia, hanno scelto i modelli MG.