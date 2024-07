Sam Smith: il 10° anniversario di “In The Lonely Hour” con una nuova edizione

Il cantautore inglese Sam Smith è pronto a celebrare un decennio di successi dalla pubblicazione del suo album di debutto, “In The Lonely Hour”. Questo album, certificato sei volte platino dalla RIAA e vincitore di un Grammy Award, ha segnato l’inizio della sua straordinaria carriera carriera

Per commemorare questo importante anniversario, Sam Smith ha annunciato la pubblicazione della “In The Lonely Hour 10th Anniversary Edition” che sarà disponibile dal prossimo 2 agosto. Un’edizione che includerà non solo le dieci tracce originali dell’album, ma anche un brano inedito intitolato “Little Sailor”.

Inoltre, per onorare l’album e il suo impatto sulla comunità LGBTQIA+, Sam Smith ha lanciato “The Pink House”, un nuovo brand ispirato alla casa in cui è cresciuto. Questo progetto si impegna a costruire un mondo più inclusivo e sicuro per tutti, con una fondazione benefica dedicata al supporto delle persone LGBTQIA+.

Nell’ambito di “The Pink House”, è stato anche lanciato un podcast omonimo in cui Sam condivide storie e esperienze con altri artisti e icone della cultura queer. Non solo un talentuoso musicista, Sam Smith ha venduto milioni di dischi e singoli, ottenuto numerosi riconoscimenti e tenuto concerti sold out in tutto il mondo. Attualmente, è impegnato nel tour “GLORIA – The.Blackout” e si esibisce nei principali festival europei.