SAMARA JOY: è uscito “Portrait”

La talentuosa vocalis di jazz Samara Joy ha appena pubblicato il suo nuovo e atteso album intitolato Portrait. Dopo un intenso anno di tour in tutto il mondo, la cantante di 24 anni nativa del Bronx si è dedicata alla ricerca e all’esplorazione musicale, mostrando una crescita artistica eccezionale. Il nuovo album segue il successo del suo precedente lavoro del 2022, Linger Awhile, e cattura la crescita di Joy non solo come interprete unica nel suo genere, ma anche come autrice, arrangiatrice e leader della band.

“Spesso sono il quinto strumento a fiato”, spiega Joy. “Spero che gli ascoltatori notino che anche io sono una musicista”. L’album, co-prodotto da Joy e dal trombettista Brian Lynch, offre otto brani che mettono in evidenza la solidità degli arrangiamenti e la profonda intesa con la sua band. La cantante collabora con un ottetto eccezionale, composto da talentuosi musicisti che si sono formati durante i tour mondiali: Jason Charos alla tromba, Donavan Austin al trombone, David Mason e Kendric McCallister ai sassofoni, Connor Rohrer al pianoforte, Felix Moseholm al basso e Evan Sherman alla batteria.

Il processo di registrazione di Portrait è stato molto diretto, con solo due o tre versioni di ogni brano, svolto presso il prestigioso Van Gelder Studio. Joy dimostra le sue capacità di paroliera, creando testi che si integrano perfettamente con i nuovi arrangiamenti di brani di artisti famosi come Charles Mingus e Sun Ra, oltre che del suo mentore Barry Harris. L’album presenta anche interpretazioni intense di standard jazz come “You Stepped Out of a Dream” e “Autumn Nocturne”, dimostrando la volontà di Joy di espandere il repertorio del jazz vocale.

Samara Joy, originaria del Bronx, ha iniziato la sua carriera nel coro gospel della chiesa, per poi approcciarsi al jazz durante gli anni del college. Grazie alla sua incredibile voce e alle sue abilità interpretative, è stata definita una magistrale interprete di standard jazz, ricevendo premi e riconoscimenti che confermano il suo talento e il suo impegno nel mondo della musica.

Portrait è un’opera che promette di sorprendere e appassionare gli appassionati di jazz vocale contemporaneo, offrendo un viaggio musicale intenso e coinvolgente attraverso la versatilità e il talento di Samara Joy.