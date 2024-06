SANTI FRANCESI: fuori oggi il nuovo singolo “tutta vera”

I SANTI FRANCESI lanciano oggi il nuovo singolo “tutta vera” (Numero Uno/Sony Music Italy), disponibile per la programmazione radiofonica e sulle piattaforme digitali a questo link.

Dopo aver partecipato alla 74ª edizione del Festival della Canzone Italiana con il brano “L’Amore in Bocca” e aver ricevuto una standing ovation per la performance con Skin sulle note di “Hallelujah”, Mario Francese e Alessandro De Santis si sono ritirati in studio per lavorare al nuovo album in uscita in autunno. Proprio durante queste sessioni è nata “tutta vera”, scritta dai SANTI FRANCESI in collaborazione con Pacifico e prodotta insieme a Enrico Brun.

In “tutta vera” il sound hard-pop SANTI FRANCESI volge lo sguardo tra le mura di casa. “Tutto ciò che si può intravedere da una finestra, oltre una tenda, ha a che fare con l’amore” spiegano i SANTI FRANCESI che si chiedono “Siamo in grado di coprire la distanza di un salto, lungo come dalla veglia al sonno e viceversa? Quando si è dentro ad una felicità ci si può sentire come stretti in un sogno, con quella strana sensazione di incertezza quando al risveglio ci si chiede se fosse tutto vero”.

Nei prossimi mesi i SANTI FRANCESI saranno impegnati in una serie di appuntamenti dal vivo nelle principali rassegne estive, a partire dal 21 giugno all’Apolide Festival nella loro Ivrea (TO), per scaldare il pubblico nell’attesa del “CLUB TOUR 2024” che li vedrà protagonisti sui palchi del club più importanti in autunno.