Sarah è la nuova artista Up Next Italia di Apple Music

Apple Music ha annunciato con entusiasmo l’inclusione di Sarah nel programma Up Next Italia, un’iniziativa dedicata a scoprire e valorizzare i talenti emergenti nel panorama musicale italiano.

Sarah, il nome d’arte di Sarah Toscano, è una giovane cantante classe 2006 originaria di Vigevano, in provincia di Pavia. La sua recente partecipazione ad Area Sanremo l’ha portata a vincere la Targa Vittorio De Scalzi e a ottenere il prestigioso riconoscimento della maglia d’oro nella scuola di Amici. Durante il programma, ha pubblicato brani inediti che l’hanno resa una delle concorrenti più amate dal pubblico.

Il suo EP omonimo “SARAH”, rilasciato per Warner Music Italy, ha contribuito a consolidare il suo successo, con una vittoria ad Amici 23 e un tour live che ha entusiasmato i fan in tutta Italia. Il singolo “Roulette”, uscito di recente, con le sue sonorità pop dance, racconta di un amore fugace che assomiglia a una scommessa alla roulette.

Essere selezionata per il programma Up Next Italia di Apple Music ha significato per Sarah un ulteriore passo avanti nel suo percorso artistico, con un supporto significativo da parte dei suoi fan e una visibilità amplificata grazie alla potenza della piattaforma. Sarà affiancata ad altri talentuosi artisti nel roster di Up Next Italia, un ambiente che ha già lanciato nomi di spicco nel panorama musicale internazionale.

Con il programma Up Next che entra nel suo ottavo anno di attività, Sarah si unisce a una lunga lista di talenti di fama mondiale che hanno fatto parte di questo prestigioso programma, confermando il suo status di promessa della musica italiana in continua ascesa.