“Scusame”: il nuovo singolo di Keyra in collaborazione con SVM

Keyra si prepara a rilasciare un nuovo singolo intitolato “Scusame” in collaborazione con la cantautrice napoletana SVM. Il brano sarà disponibile a partire dal 6 settembre e promette di essere un’emozionante fusione di hip-hop e R&B con un tocco di sonorità pop/urban.

Il significato profondo di “Scusame” si basa sulle esperienze personali delle due artiste, che hanno vissuto vicende sentimentali simili e decidono di esplorare il tema delle insicurezze, gelosie e fragilità legate alle relazioni amorose. Attraverso questo brano, Keyra esprime il suo desiderio di chiedere scusa per i propri errori e per i momenti di autosabotaggio causati dalle esperienze familiari passate.

La collaborazione tra Keyra e SVM va oltre la musica, essendo entrambe campane e legate anche da una profonda amicizia. La canzone prende spunto dalle sfide affrontate dalle due artiste e offre una rappresentazione autentica e sincera delle loro emozioni.

Keyra, nata ad Salerno nel 1998, ha conquistato il pubblico con la sua musica che fonde influenze pop e hip-hop americane con sonorità neo-melodiche napoletane. La sua personalità si riflette nella sua musica, che esplora tematiche femminili e femministe in un mix di italiano, napoletano e inglese.

D’altra parte, SVM, conosciuta come Lorenza Anceschi, ha debuttato nel mondo della musica italiana nel 2019 con il singolo “Nun me ‘mporta” scritto in dialetto napoletano. La sua musica spazia tra jazz, soul, R&B e influenze Afrobeat e 2Step, rendendola un’artista versatile e unica.