Serata speciale all’Arena Cinevillage di Villa Lazzaroni: omaggio a Ennio Morricone

L’Arena Cinevillage di Villa Lazzaroni, a Roma, si prepara ad accogliere una serata imperdibile dedicata a uno dei più grandi maestri della musica contemporanea e autore di colonne sonore indimenticabili, Ennio Morricone. Sabato 14 settembre, a partire dalle ore 20:00, gli spettatori avranno l’opportunità di immergersi nell’universo del leggendario compositore italiano attraverso un doppio evento culturale. L’ingresso sarà consentito dalle ore 19:30.

La serata inizierà con la presentazione del libro “Ennio Morricone, il genio, l’uomo, il padre”, scritto da Marco Morricone e Valerio Cappelli, recentemente pubblicato da Sperling & Kupfer con la prefazione di Aldo Cazzullo. Gli autori del volume, Marco Morricone, figlio del Maestro, e il giornalista Valerio Cappelli, racconteranno ai presenti il percorso umano e artistico di Morricone, offrendo un ritratto intimo e inedito di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica e del cinema. L’incontro sarà moderato dal noto giornalista Piero Marrazzo, mentre a rendere ancora più emozionante la serata saranno le letture di alcuni brani tratti dal libro, interpretati dalle nipoti di Ennio Morricone, Francesca e Valentina Morricone.

A seguire, il pubblico potrà assistere alla proiezione di “Ennio”, il film documentario diretto dal regista premio Oscar Giuseppe Tornatore. Questo capolavoro cinematografico offre uno sguardo approfondito sulla vita e la carriera di Morricone, attraverso interviste, immagini di repertorio e testimonianze di grandi nomi del cinema internazionale. La pellicola celebra la straordinaria eredità artistica del compositore, rivelando anche aspetti meno noti del suo carattere e della sua sensibilità.

L’ingresso alla serata, che comprende sia la presentazione del libro che la visione del documentario, ha un costo simbolico di € 3,50, un’occasione unica per rendere omaggio al Maestro e rivivere le emozioni delle sue musiche senza tempo.

Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di musica, cinema e cultura, per celebrare insieme il genio di Ennio Morricone in un contesto suggestivo e coinvolgente come quello dell’Arena Cinevillage di Villa Lazzaroni.