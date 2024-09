Settimana Europea della Mobilità 2024: FIAT presenta nuove iniziative

La Settimana Europea della Mobilità 2024 vede FIAT emergere come un punto di riferimento nella mobilità sostenibile urbana, presentando progetti innovativi per un futuro più verde e sostenibile. In un’epoca in cui la consapevolezza ambientale e la sostenibilità sono al centro dell’attenzione, FIAT si distingue come un marchio attento e impegnato nel promuovere la mobilità elettrica urbana attraverso iniziative chiave e soluzioni accessibili.

Giuseppe Galassi, Managing Director Fiat e Abarth in Italia, sottolinea: “FIAT è da sempre vicina agli italiani con iniziative concrete e vantaggiose, che rendono accessibile a tutti l’innovazione tecnologica per una mobilità sempre più sostenibile e responsabile. Mettiamo in campo due importanti iniziative con cui proseguiamo il nostro cammino verso una mobilità smart, colorata e sostenibile.”

Una delle iniziative chiave è il “Bonus Tricolore FIAT”, che nonostante l’esaurimento degli incentivi statali dedicati alla fascia 0-20 gr/km di CO2, consente di accedere a modelli come la Fiat 500e e la nuova “family mover” Fiat 600e a condizioni vantaggiose. Grazie a offerte come quella per la Fiat 500e, che può essere acquistata con una rata mensile a partire da 199€ , FIAT rende la transizione verso la mobilità elettrica più accessibile a un pubblico più ampio.

Inoltre, FIAT si distingue ancora una volta con la Fiat Topolino, leader del mercato dei quadricicli elettrici a luglio e agosto, offrendo una soluzione di mobilità sostenibile per le città. La Topolino, oltre ad essere una scelta ecologica, si adatta alle esigenze delle famiglie e dei giovani conducenti, che possono guidarla a partire dai 14 anni.

La nuova Fiat 600 Hybrid rappresenta un passo significativo verso la transizione elettrica, offrendo una tecnologia ibrida che assicura un’esperienza di guida fluida e sostenibile. Con minori emissioni e maggiore rispetto per l’ambiente, la 600 Hybrid si pone come un’opzione ideale per coloro che desiderano avvicinarsi alla mobilità elettrica.

Infine, FIAT promuove la consapevolezza ambientale anche tra le nuove generazioni con il progetto educativo “The color energy FIAT X PIGNA”, che sensibilizza sui vantaggi delle auto elettriche e ibride attraverso un’iniziativa educativa e informativa.