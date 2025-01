Simona Molinari in tour con una rivisitazione elettrojazz di Believer degli Imagine Dragons

La talentuosa artista italiana Simona Molinari ha recentemente rilasciato una singolare versione elettrojazz del brano “Believer” degli Imagine Dragons in collaborazione con Four On Six e la produzione di Pisk. La canzone sarà disponibile dal 17 gennaio nei principali digital store e in streaming. Inoltre, è stato pubblicato un videoclip curato da Marcello Perego di Milkit Film per la regia di Riccardo Camin, che offre una visione innovativa e coinvolgente della musica di Simona.

“Qualche anno fa, per la precisione in pandemia, conobbi i Four on Six online e ci divertimmo a creare e suonare a distanza adattamenti e cover” racconta Simona Molinari. Questa collaborazione ha portato alla creazione di una versione unica di Believer che mescola vocalità jazzate, ritmi rap e sonorità melodiche e drammatiche. Gli strumenti acustici si fondono con la musica elettronica, creando un’esperienza sonora coinvolgente che attraversa generi e stili diversi.

Il tour di Simona Molinari offre ai fan l’opportunità di vivere un viaggio musicale attraverso i suoi successi più conosciuti come “Egocentrica”, “La Felicità” e “In cerca di te”, insieme a reinterpretazioni di brani iconici come “You’ll have to swing it (Mr Paganini)” di Ella Fitzgerald e “Caruso” di Dalla. Non mancheranno le esibizioni con orchestra, che aggiungono un tocco magico e unico alle performance di Simona.

Con oltre sette album pubblicati e collaborazioni con artisti di fama internazionale, Simona Molinari continua a distinguersi nel panorama musicale italiano per la sua versatilità e originalità. I numerosi riconoscimenti ricevuti, tra cui il Callas Tribute Prize NY e la Targa Tenco, testimoniano il talento e l’impegno dell’artista nel creare musica di qualità.

Le prossime date del tour includono tappe a Roma, Gioia del Colle, Castellaneta, Ferrara, Venezia e molte altre città italiane. Un’esperienza musicale da non perdere per tutti gli amanti della buona musica e della vera arte.