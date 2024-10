Škoda Elroq: inizia la prevendita del nuovo SUV elettrico

A pochi giorni dallo svelamento ufficiale, Škoda ha avviato la prevendita del suo nuovo SUV 100% elettrico, l’Elroq. Con una lunghezza inferiore ai 4,5 metri, il veicolo si posiziona nel segmento dei SUV compatti, offrendo però soluzioni tecnologiche avanzate e un’autonomia che supera i 560 km.

Attualmente, la gamma Elroq è proposta in due varianti: Elroq 50 ed Elroq 85, con potenze crescenti per soddisfare diverse esigenze di guida. La variante base, Elroq 50, dispone di una potenza di 125 kW e di una batteria da 52 kWh netti, con un prezzo di partenza fissato a 34.500 euro. Per chi cerca più potenza e autonomia, la Elroq 85 offre prestazioni superiori, sebbene i dettagli precisi non siano stati ancora completamente svelati.

La dotazione di serie è particolarmente ricca, con un’attenzione particolare alla sicurezza attiva, integrando i più moderni sistemi di assistenza alla guida. Sul fronte dell’infotainment e della connettività, l’Elroq si presenta come un veicolo all’avanguardia, con soluzioni innovative pensate per migliorare l’esperienza di viaggio.

Le prime consegne del modello sono previste per marzo 2025, ma la gamma sarà ulteriormente ampliata nei mesi successivi con l’introduzione di una terza versione, l’Elroq 60, che sarà equipaggiata con una batteria da 59 kWh netti e una potenza di 150 kW. Non mancheranno poi le versioni SportLine, che andranno a completare l’offerta.