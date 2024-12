Skoda Enyaq: ecco i primi bozzetti del restyling

Skoda presenta i primi bozzetti del nuovo Enyaq ed Enyaq Coupé, due modelli che segnano un’importante evoluzione stilistica per il popolare SUV completamente elettrico del marchio ceco. Un design che si distingue per l’adozione del linguaggio Modern Solid, già introdotto con la Skoda Elroq, il SUV compatto elettrico svelato di recente.

Il frontale è il protagonista assoluto di questa rivoluzione estetica. Linee pulite, gruppi ottici sdoppiati e un design minimalista sono le caratteristiche principali di questa nuova generazione. I fari superiori, più sottili e suddivisi in segmenti, integrano la tecnologia a matrice di LED. Questo sistema avanzato consente di regolare automaticamente l’illuminazione, spegnendo alcune sezioni per evitare di abbagliare gli altri automobilisti e garantendo al contempo una visibilità ottimale sulla strada.

Al centro del nuovo linguaggio stilistico troviamo il Tech-Deck Face illuminato, un elemento che sostituisce la tradizionale griglia Skoda. Questo pannello frontale è arricchito da dettagli tecnologici e si inserisce perfettamente nella filosofia del design Modern Solid, puntando su un’estetica pulita e moderna. A completare il nuovo look, la scritta “Skoda” è stata posizionata sulla sommità del cofano e al centro del portellone, in linea con le ultime tendenze del marchio.

Questi aggiornamenti estetici rappresentano un’importante evoluzione per la gamma Enyaq, confermando l’impegno di Skoda nel settore dei veicoli elettrici e la sua capacità di anticipare le esigenze dei clienti con soluzioni innovative e di design. I nuovi Enyaq ed Enyaq Coupé promettono non solo un look più moderno e accattivante, ma anche una maggiore attenzione alla funzionalità e alla sicurezza.