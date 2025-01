Skoda Enyaq: il SUV elettrico si rinnova con stile e tecnologia

La Skoda Enyaq, SUV elettrico della casa ceca, si presenta con un aggiornamento significativo che anticipa la nuova direzione del marchio. Seguendo il linguaggio stilistico “Modern Solid”, già visto sulla Skoda Elroq, la Enyaq propone un design che diventerà il tratto distintivo di tutte le future elettriche di Mladá Boleslav. Questo restyling non è solo un’evoluzione estetica, ma un passo deciso verso il futuro dell’auto elettrica.

Il restyling della Enyaq si fa notare immediatamente nella parte anteriore, dove la tradizionale calandra lascia spazio alla nuova Tech-Deck, una soluzione che integra elegantemente i sensori dei sistemi di assistenza alla guida. A rendere ancora più distintivo il frontale ci pensa una fila di LED, che sottolinea la scritta “Skoda” e collega visivamente i fari, anch’essi riprogettati e disponibili con tecnologia Matrix per un’illuminazione ottimale. Nuove prese d’aria completano il look, enfatizzando la modernità del design.

Gli interni della Skoda Enyaq si distinguono per un perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità. L’abitacolo offre ampio spazio per passeggeri e bagagli, con una capacità di carico che varia da 585 a 1.710 litri per la versione standard e da 570 a 1.610 litri per la Coupé. Al centro dell’attenzione troviamo il Digital Cockpit da 5 pollici e un generoso schermo da 13 pollici per il sistema di infotainment, che offre connettività avanzata e navigazione integrata.

Tra le novità spiccano il volante riscaldato di serie, il sistema KESSY Advanced con apertura automatica e chiusura a distanza, e la climatizzazione a tre zone. La cura per il comfort non si ferma qui: i sedili anteriori riscaldati e il tetto panoramico sono solo alcune delle opzioni pensate per migliorare l’esperienza a bordo.

Da sempre sinonimo di praticità, Skoda non rinuncia alle soluzioni “Simply Clever” anche su Enyaq. Il pratico raschietto del ghiaccio integrato nello sportello di ricarica e l’ombrellino nella portiera sono affiancati da dettagli high-tech come prese USB-C da 45 W e un sistema di climatizzazione con funzioni automatiche avanzate.

La gamma della Skoda Enyaq comprende tre versioni, pensate per adattarsi a diversi stili di guida e necessità. La versione base, denominata 60, è dotata di una batteria da 63 kWh e un motore posteriore da 204 CV, con un’autonomia dichiarata di 431 km, che sale a 439 km per la variante Coupé. Per chi cerca maggiore autonomia e prestazioni, la versione 85 si distingue con una batteria da 83 kWh e un motore da 286 CV, capace di raggiungere quasi 600 km con una singola ricarica. Infine, la 85x aggiunge un secondo motore sull’asse anteriore per garantire la trazione integrale, mantenendo invariata la potenza complessiva e offrendo una maggiore sicurezza su ogni tipo di terreno.