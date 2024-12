SNOOP DOGG e DR. DRE di nuovo insieme nell’album “MISSIONARY”

Snoop Dogg e Dr. Dre, icone del rap mondiale, si riuniscono dopo 30 anni per dare vita a un progetto musicale che promette di ridefinire le sonorità della West Coast e plasmare il futuro della musica hip-hop. Il nuovo album, intitolato “Missionary”, è stato prodotto interamente da Dr. Dre e vanta collaborazioni con artisti del calibro di Eminem, 50 Cent, Jelly Roll, Method Man, Sting e il compianto Tom Petty.

“Questa è la migliore musica che abbia mai registrato”, ha dichiarato Dre in una recente intervista. “Siamo migliori insieme… C’è amore e rispetto. Possiamo metterci lì e divertirci a essere creativi e a sperimentare”. Snoop Dogg, d’altro canto, ha espresso la sua gratitudine per la collaborazione con Dre, sottolineando come il produttore sappia tirare fuori il meglio da lui. “amiamo ancora fare ciò che facciamo. Sono al mio peak ora e Dr. Dre lo vede”, racconta Snoop. “Mi tira fuori il meglio perché è attento a tutto ciò che dico, come lo comunico, alla fottuta musica e al concept delle canzoni”.

Il nuovo album presenta una varietà di brani che spaziano dalle sonorità classiche del duo ad esperimenti musicali audaci e innovativi. Dalla potenza di brani come “Hard Knocks” alle melodie avvolgenti di “Shangri-La” e “Gorgeous” con Jhené Aiko, il lavoro di Snoop Dogg e Dr. Dre promette di sorprendere e emozionare i fan di lunga data.

“Guardate a che punto siamo della nostra carriera”, dice Snoop. “Guardate la nostra età. Guardate cosa abbiamo fatto. E ci amiamo ancora”. La collaborazione tra i due artisti non solo celebra il passato, ma segna anche una nuova era per la musica urbana, incarnando un’evoluzione artistica e personale che li ha resi unici nel panorama musicale internazionale.

La Tracklist di “Missionary” include:

1. Foreplay (ft. BJ The Chicago Kid)

2. Shangri-La

3. Outta Da Blue (ft. Dr. Dre and Alus)

4. Hard Knocks

5. Gorgeous (ft. Jhené Aiko)

6. Last Dance With Mary Jane (ft. Tom Petty and Jelly Roll)

7. Thank You

8. Pressure (ft. Dr. Dre and K.A.A.N.)

9. Another Part Of Me (ft. Sting)

10. Skyscrapers (ft. Method Man and Smitty)

11. Fire (ft. Cocoa Sarai)

12. Gunz N Smoke (ft. 50 Cent and Eminem)

13. Sticcy Situation (ft. K.A.A.N. and Cocoa Sarai)

14. Now Or Never (ft. Dr. Dre and BJ The Chicago Kid)

15. Gangsta Pose (ft. Dem Jointz, Stalone, and Fat Money)

16. The Negotiator

“Siamo stati abbastanza fortunati da avere le dita sul polso del pubblico per tutto questo tempo”, riflette Dre. “Siamo noi ad essere organici e veri, e il pubblico si è avvicinato a questo. Quanto cazzo siamo fortunati e benedetti che sia successo?” La collaborazione tra Snoop Dogg e Dr. Dre rimane un esempio di successo e longevità nell’industria musicale, dimostrando che la passione e l’amicizia possono essere le chiavi per un percorso artistico straordinario.