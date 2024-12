Sostenibilità e innovazione: continua la collaborazione tra Reggia di Caserta e Honda

La Reggia di Caserta e Honda Motor Europe Ltd – Italia proseguono il loro impegno verso la sostenibilità con una partnership che si rafforza sempre di più. Questa mattina, infatti, è stata consegnata una nuova vettura 100% elettrica al prestigioso Istituto museale del Ministero della Cultura: la Honda Ny1, il primo SUV elettrico della casa giapponese.

La D. CAR MOTORS S.R.L., società che gestisce i mandati di concessione per la vendita e assistenza delle autovetture Honda nelle province di Caserta, Napoli e Salerno, ha facilitato questa consegna, sottolineando l’importanza della mobilità sostenibile. La vettura, infatti, si inserisce all’interno di un progetto che la Reggia di Caserta sta portando avanti da alcuni anni per ridurre il proprio impatto sull’ambiente e promuovere l’uso di energie pulite.

La Reggia di Caserta, riconosciuta come Patrimonio dell’Umanità UNESCO, ha da tempo avviato una gestione attenta alla sostenibilità ambientale. L’introduzione di veicoli elettrici nel Parco reale, tra cui navette, golf car e minicar di servizio, ha contribuito a ridurre l’impatto ecologico della struttura. Questi mezzi non solo sono destinati alla fruizione dei visitatori, ma anche alla mobilità del personale, rafforzando l’immagine di un Museo verde e orientato alla sostenibilità.

La cerimonia di consegna si è svolta alla presenza di Simone Mattogno, Direttore Generale di Honda Motor Europe Ltd – Italia, Marcella Filippozzi, Direttore Commerciale della stessa società, Giacomo De Simone, Zone Manager, e altre figure chiave della D. CAR MOTORS S.R.L., tra cui Gianpietro Genito, amministratore, e Paolo Ciccarelli, direttore commerciale. L’incontro ha sottolineato l’importanza di questa sinergia, che si inserisce nell’ambito della politica green dell’Istituto.

Il veicolo consegnato, un SUV elettrico con emissioni zero, è equipaggiato con un motore elettrico che eroga 204 CV/310 Nm di coppia, con un’autonomia fino a 412 km con una singola carica e la possibilità di ricaricare fino a 100 km in soli 11 minuti. Il design della vettura include il logo della Reggia di Caserta sulle fiancate laterali, in linea con gli strumenti di comunicazione del Museo.

Questo accordo con D. CAR MOTORS S.R.L. si inserisce pienamente nell’ambito degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, con particolare riferimento a temi cruciali come la salute e il benessere, energia pulita e accessibile, città e comunità sostenibili, consumo e produzione responsabili, e la lotta contro il cambiamento climatico. L’adozione di veicoli a zero emissioni è un passo concreto verso la realizzazione di un futuro più sostenibile, in linea con le sfide globali dell’Agenda 2030.