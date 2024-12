Spotify rivela i dati del 2024: Geolier e ANNA in testa alle classifiche europee

Spotify ha da poco svelato i risultati del 2024 riguardanti le preferenze d’ascolto in Europa, con numeri che mostrano una netta predominanza del rap e della musica dance ed elettronica. Tra gli artisti più ascoltati, emergono figure come l’italiano Geolier e la cantante europea EQUAL ANNA, che si sono distinti nel panorama musicale del continente.

Secondo i dati presentati per la prima volta in esclusiva per l’Europa, Geolier si è posizionato tra i primi cinque artisti europei più ascoltati nel continente, confermando il suo talento e la sua popolarità in ambito musicale. Inoltre, ben 3 degli album di artisti europei più ascoltati in Europa provengono dall’Italia, con Tony Effe e ANNA che si aggiudicano importanti posizioni nella classifica.

“I dati di Wrapped di quest’anno evidenziano il successo e l’impatto culturale degli artisti europei, in un processo continuo di definizione delle caratteristiche della musica del continente e non solo. È stimolante vedere il crescente sostegno agli artisti locali da parte degli ascoltatori europei sulla nostra piattaforma.” – Federica Tremolada, General Manager Europe di Spotify.

Il panorama musicale europeo del 2024 vede anche una crescente ascesa del talento locale, con un aumento del 12% delle riproduzioni di artisti europei rispetto all’anno precedente. Paesi come il Lussemburgo hanno registrato addirittura un incremento del 90%, dimostrando l’apprezzamento e il supporto per gli artisti locali da parte del pubblico.

Inoltre, Spotify sta contribuendo attivamente a promuovere l’esportazione della musica europea e a favorire la parità di genere nell’industria musicale attraverso le iniziative EQUAL e RADAR, che valorizzano rispettivamente i talenti emergenti e promuovono la parità di genere nella scena musicale.

Alla luce di queste tendenze e risultati, è evidente che la scena musicale europea sta vivendo un momento di grande fermento e successo, con artisti come Geolier, ANNA, e Hozier che si distinguono per la loro popolarità e influenza sul panorama musicale continentale. Spotify continua a svolgere un ruolo fondamentale nell’esportazione della musica europea oltre i confini nazionali, contribuendo a far emergere e valorizzare il talento europeo a livello globale.