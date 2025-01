Subaru: Solterra è la Safety Car del WorldSBK

Subaru ha recentemente annunciato una partnership triennale con il Motul FIM Superbike World Championship, il prestigioso campionato mondiale riservato alle due ruote derivate dalle moto di serie. Questa collaborazione segna una tappa importante per il marchio, che si fa conoscere nel mondo delle corse motociclistiche con un’innovazione significativa: il SUV 100% elettrico Solterra diventerà la safety car ufficiale della competizione. Questo rappresenta una vera e propria anteprima per un veicolo elettrico all’interno della WorldSBK, un campo in cui la tradizione delle moto a motore termico ha sempre prevalso.

Il Solterra, equipaggiato con due motori elettrici, uno per ciascun asse, offre una trazione integrale permanente che garantisce un controllo e una sicurezza impeccabili in ogni condizione, rendendolo l’ideale per il ruolo di safety car. Questo veicolo all’avanguardia non solo avrà il compito di monitorare le condizioni delle piste prima delle prove e delle gare, ma anche di intervenire prontamente in caso di necessità, contribuendo a mantenere la sicurezza dei partecipanti durante le competizioni.

Ma Subaru non si ferma qui: la sua collaborazione con il WorldSBK andrà oltre il semplice coinvolgimento in pista. Durante ogni tappa del campionato, il marchio giapponese organizzerà attività dedicate ai media e agli appassionati, offrendo un’opportunità unica di interazione con il brand. Sarà infatti allestita un’area ospitalità in cui sarà possibile scoprire la vettura da vicino, e persino provare il Solterra con test drive esclusivi.

David Dello Stritto, general manager di Subaru Europe, ha commentato con entusiasmo l’iniziativa, affermando che “la ricca tradizione agonistica di Subaru rende il campionato WorldSBK un abbinamento perfetto per il nostro marchio”. Un connubio che rafforza ulteriormente l’immagine di Subaru come leader nell’innovazione e nella sicurezza, sia su strada che in pista.