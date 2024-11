Suzuki lancia e-VITARA: il primo veicolo elettrico del Marchio

Suzuki Motor Corporation ha presentato ufficialmente il suo primo modello di veicolo elettrico (BEV), e VITARA, in anteprima mondiale a Milano. La produzione di questo rivoluzionario SUV elettrico inizierà presso lo stabilimento di Suzuki Motor Gujarat in India nella primavera del 2025, mentre le vendite sono previste per l’estate dello stesso anno in Europa, India e Giappone. Questo lancio segna una svolta importante per Suzuki, che con e VITARA punta a consolidarsi nel segmento dei veicoli elettrici su scala globale.

Basata sul concept “eVX”, inizialmente presentato all’Auto Expo in India nel gennaio 2023 e al JAPAN MOBILITY SHOW nell’ottobre successivo, e VITARA rappresenta il primo modello BEV strategico e globale di Suzuki, incarnando la visione del marchio per un futuro più sostenibile.

Suzuki ha sviluppato e VITARA attorno al concetto di “Emotional Versatile Cruiser”, con l’intento di unire innovazione e forza. Il risultato è un SUV elettrico che offre un’esperienza di guida agile e intuitiva, grazie a un sistema di trazione integrale elettrica “ALLGRIP-e” e a una piattaforma di nuova generazione “HEARTECT-e”.

Il design di e VITARA fonde perfettamente la modernità di un veicolo elettrico con la robustezza di un SUV, creando un’estetica caratterizzata dal tema “High-Tech & Adventure”. La carrozzeria presenta elementi distintivi come pneumatici di grande diametro e un passo lungo, mentre gli interni vantano un display avanzato e materiali resistenti, pensati per garantire durabilità e funzionalità.

A livello di motopropulsore, e VITARA è dotata dell’innovativo sistema eAxle, che integra motore e inverter in un unico assale elettrico, supportato da una batteria al litio-ferro-fosfato. Questo sistema garantisce una guida fluida e sicura, con accelerazioni lineari da fermo e potenti per i sorpassi, offrendo al contempo affidabilità grazie all’efficienza energetica delle batterie.

Il sistema di trazione integrale ALLGRIP-e, grazie ai due eAxle posizionati anteriormente e posteriormente, garantisce prestazioni elevate in tutte le condizioni, unendo la tradizionale competenza di Suzuki nella trazione integrale con la precisione e reattività di un sistema completamente elettrico. La modalità “Trail” permette a e VITARA di superare terreni difficili, applicando una forza frenante sulle ruote che slittano e distribuendo la coppia a quelle che garantiscono maggiore trazione.

e VITARA si basa su una nuova piattaforma, la HEARTECT-e, specificamente progettata per veicoli elettrici. Questa struttura leggera e robusta permette una protezione ottimale per le batterie ad alto voltaggio e offre interni spaziosi grazie alla riduzione degli sbalzi. La solidità della piattaforma elimina inoltre la necessità di rinforzi strutturali ingombranti, consentendo una maggiore capacità per le batterie.