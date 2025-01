TEDUA: protagonista d’eccezione del Suzuki Stage durante la serata finale del Festival di Sanremo

Sabato 15 febbraio, Tedua sarà il protagonista d’eccezione della serata finale del Festival di Sanremo. L’artista dei record si esibirà sul prestigioso Suzuki Stage, allestito nella suggestiva cornice di Piazza Colombo a Sanremo, con un collegamento speciale che porterà la sua energia anche al Teatro Ariston.

Un talento straordinario della scena musicale italiana, Tedua si è affermato come una delle voci più amate e seguite nel panorama nazionale. Con ben 78 dischi di platino e 39 dischi d’oro al suo attivo, l’artista ligure è ormai un punto di riferimento per intere generazioni.

Il suo ultimo lavoro discografico, “La Divina Commedia”, ha conquistato il pubblico e la critica, diventando il terzo album più venduto del 2023. Certificato sette volte disco di platino, l’album ha visto il suo successo consolidarsi con l’uscita della seconda parte, “Paradiso – La Divina Commedia Deluxe”, pubblicata lo scorso maggio. Questo capitolo ha debuttato al primo posto in tutte le classifiche di vendita, confermando l’impatto di un progetto tanto ambizioso quanto acclamato.

Non solo numeri impressionanti sul fronte discografico, ma anche una carriera live da record. Tedua è stato il primo artista italiano a esibirsi come headliner e in doppia data agli I-Days di Milano, richiamando oltre 100mila spettatori solo nella città meneghina nell’ultimo anno. Complessivamente, le sue performance hanno attirato più di 257mila fan tra tournée nei palazzetti e un tour estivo di grande successo.

L’esibizione di Tedua al Suzuki Stage promette di essere uno degli eventi più attesi e spettacolari della serata finale del Festival. Un’occasione imperdibile per celebrare un artista che continua a ridefinire i confini della musica italiana, tra poesia urbana e successi da record.