Tesla lancia il futuro della mobilità autonoma in Europa: Cybercab in tour

Il 10 ottobre scorso, durante l’evento We, Robot a Los Angeles, Tesla ha presentato una nuova visione per la mobilità autonoma con il lancio di tre innovativi veicoli: Cybercab, Robovan e Optimus. Ora, questa rivoluzione arriverà in Europa. Tesla ha annunciato che Cybercab sarà esposto in alcuni Tesla Store selezionati in Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Svezia e Norvegia, offrendo ai cittadini europei la possibilità di conoscere da vicino il futuro dell’autonomia.

La presentazione di Cybercab inizierà dalla fine di novembre e proseguirà fino alla fine dell’anno. Dal 30 novembre all’8 dicembre, i visitatori potranno scoprire il veicolo a Londra, Berlino e Parigi. Successivamente, a partire dalla metà di dicembre fino al 31, sarà possibile ammirarlo anche ad Amsterdam, Stoccolma e Oslo.

Per Tesla, un futuro sostenibile passa attraverso il miglioramento dell’accessibilità dei trasporti. Questo significa rendere la guida più efficiente, conveniente e sicura, sfruttando al massimo le potenzialità della tecnologia autonoma. La guida autonoma non solo può ridurre il consumo di energia e migliorare la sicurezza stradale, ma ha il potenziale di ridurre anche i costi operativi e il traffico urbano. I dati parlano chiaro: nel terzo trimestre del 2024, i conducenti che hanno utilizzato la tecnologia Autopilot di Tesla hanno avuto dieci volte meno probabilità di essere coinvolti in incidenti rispetto alla media nazionale.

Cybercab rappresenta una soluzione di trasporto completamente autonoma, concepita per offrire un’esperienza di mobilità elettrica premium. Senza volante né pedali, questo robotaxi a due posti è accessibile a tutti tramite l’app Tesla, e garantisce viaggi confortevoli, sicuri e flessibili, con l’ulteriore vantaggio di un capiente bagagliaio.

Prenotare uno spostamento con Cybercab sarà semplice e veloce: basterà richiederlo una volta tramite l’app per averlo a disposizione durante tutto il viaggio, sia per brevi spostamenti che per giornate intere. Questa novità offre un’opzione di trasporto ideale per chi cerca una soluzione sostenibile senza rinunciare alla comodità e all’innovazione.

Tesla invita tutti i cittadini europei a recarsi nei Tesla Store selezionati per scoprire in anteprima Cybercab e conoscere meglio il mondo della guida autonoma. Con il Cybercab, Tesla non solo punta a rivoluzionare il trasporto, ma intende anche dare una spinta decisiva verso una mobilità più sicura, efficiente e alla portata di tutti.