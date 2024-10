Tesla: Model Y è ora disponibile nella versione a 7 posti

Tesla ha annunciato l’introduzione in Europa di una nuova configurazione per uno dei suoi modelli più amati e venduti a livello globale: la Tesla Model Y. Nella versione a 7 posti, il popolare SUV elettrico si conferma ancora una volta come la scelta ideale per le famiglie in cerca di versatilità e spazio, grazie a un design intelligente che unisce comfort e praticità.

Sin dal suo debutto, Tesla Model Y è stata pensata per essere il SUV per eccellenza, capace di soddisfare le esigenze quotidiane di spostamento e affrontare con successo i lunghi viaggi. Con un ampio spazio di carico e la capacità di traino fino a 1.600 kg, la Model Y si adatta perfettamente ai più diversi stili di vita. L’introduzione della versione a 7 posti in Italia rappresenta un passo ulteriore verso una maggiore flessibilità, soprattutto per le famiglie numerose.

La Model Y a 7 posti è l’ideale per chi ha necessità di trasportare non solo la famiglia, ma anche amici e bagagli, senza rinunciare al comfort. Rispetto alla versione a 5 posti, la nuova configurazione aggiunge una terza fila con due sedili ripiegabili. L’accesso alla terza fila è reso semplice dai comandi situati sullo schienale dei sedili della seconda fila: con un semplice pulsante, i sedili scorrono e si ripiegano per facilitare l’ingresso e l’uscita. I passeggeri della terza fila possono godere di uno spazio confortevole sotto il vetro posteriore e ricaricare i propri dispositivi mobili grazie a due prese USB-C.

Anche con 7 persone a bordo, la Model Y mantiene un’ottima capacità di carico. Complessivamente, la vettura offre 2.040 litri di volume di carico, sfruttando l’assenza di un motore anteriore e del serbatoio del carburante. 117 litri di spazio sono disponibili sotto il cofano anteriore, mentre 363 litri si trovano dietro la terza fila di sedili. Questo significa che, pur avendo tutti i sedili occupati, si possono trasportare fino a due valigie nel bagagliaio posteriore e altre due borse nel vano anteriore. Quando la terza fila è ripiegata, lo spazio si amplia fino a 753 litri, rendendo la vettura perfetta per chi deve trasportare attrezzature ingombranti come passeggini o lettini pieghevoli.

L’opzione a 7 posti è disponibile esclusivamente sulla Model Y Long Range a trazione integrale, prodotta presso la Gigafactory di Berlino-Brandeburgo. Questa versione combina materiali di alta qualità con un’elevata sicurezza e connettività. Come tutti i veicoli Tesla, la Model Y Long Range a 7 posti ha accesso alla rete Supercharger, la rete di ricarica ultraveloce più grande e affidabile al mondo. Con un’autonomia di 533 km WLTP (o 565 km stimati con i cerchi da 19″), la Model Y offre la possibilità di coprire lunghe distanze con soste di ricarica brevi e una maggiore efficienza economica per ogni euro speso.