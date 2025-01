Tesla rivoluziona il mercato con la nuova Model Y

Cinque anni dopo il debutto della prima Model Y, Tesla presenta la nuova generazione di uno dei suoi veicoli di maggior successo. Questa versione rappresenta un punto di svolta per il segmento dei SUV elettrici, combinando efficienza, comfort, sicurezza e tecnologia in un design completamente riprogettato.

La Model Y, definita un best-seller globale, ha già conquistato oltre 3,5 milioni di proprietari in tutto il mondo, grazie alla produzione nelle Gigafactory distribuite su tre continenti. Nel 2023, è entrata nella storia diventando il primo veicolo elettrico a guidare la classifica delle auto più vendute al mondo, superando ogni tipo di powertrain. In Europa, il successo è stato altrettanto significativo, dove la Model Y è diventat

La nuova Model Y si presenta con un’estetica completamente rinnovata, pensata per ottimizzare aerodinamica, stabilità e sicurezza. I dettagli ispirati al design di Cybertruck e Cybercab, come la barra luminosa anteriore e posteriore, conferiscono al SUV un look futuristico e distintivo. L’innovativo sistema di illuminazione posteriore, che utilizza una tecnologia di riflessione esterna, rappresenta un’anteprima mondiale, migliorando sia l’efficienza che la sicurezza.

L’attenzione alla funzionalità non si ferma al design esterno. I nuovi cerchi aerodinamici e gli pneumatici a bassa resistenza hanno permesso di ridurre ulteriormente il consumo energetico, rendendo la Model Y il SUV più efficiente della sua categoria.

Gli interni della nuova Model Y sono stati progettati per garantire un’esperienza di guida senza precedenti. Materiali premium, come alluminio e tessuti resistenti, si combinano con un’illuminazione ambientale personalizzabile, per creare un abitacolo raffinato e accogliente. Il comfort è ulteriormente migliorato grazie a sedili anteriori ventilati e sedili posteriori con regolazioni elettriche, cuscini più lunghi e imbottiture ottimizzate.

La silenziosità a bordo è stata potenziata attraverso l’uso di vetri acustici e materiali fonoassorbenti. Questi interventi hanno ridotto del 22% il rumore esterno, rendendo la guida più piacevole e rilassante. Inoltre, il vetro basso emissivo riflette il 26% in più di energia solare, contribuendo a mantenere una temperatura interna ideale.

Tesla ha integrato nella nuova Model Y un hardware aggiornato per garantire una connettività di nuova generazione. La velocità della rete cellulare è aumentata del 50%, mentre quella del Wi-Fi è migliorata del 300%, permettendo download più rapidi e una connessione stabile anche in garage o vialetti. La funzionalità della chiave sul telefono è stata perfezionata, grazie alla tecnologia a banda ultralarga, che abilita funzioni come l’apertura automatica del bagagliaio.

Un nuovo touchscreen da 8″ nella seconda fila consente ai passeggeri posteriori di controllare il climatizzatore e accedere a opzioni di intrattenimento, tra cui videogiochi, streaming audio e video. L’impianto audio, ridisegnato con altoparlanti invisibili e tessuti fonotrasparenti, offre un’esperienza sonora immersiva, completata da microfoni migliorati per una qualità ottimale delle chiamate.

La nuova Model Y può essere ordinata in Italia nella sua esclusiva Launch Series. Questa versione Long Range a trazione integrale offre 568 km di autonomia, un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,3 secondi e una velocità massima di 201 km/h. Sarà presentata ufficialmente sabato 1° febbraio nei Tesla Center di Milano-Vittuone e Roma-Serracapriola, dove il pubblico potrà scoprirla e toccare con mano le sue caratteristiche innovative.