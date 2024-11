THE CURE: fuori in tutto il mondo l’ album “SONGS OF A LOST WORLD”

La leggendaria band inglese The Cure ha sorpreso i fan di tutto il mondo con l’annuncio del loro atteso nuovo album intitolato “Songs of a Lost World”, dopo ben 16 anni dall’ultimo lavoro in studio. Il disco sarà disponibile in tutto il mondo a partire da domani, e per celebrare il suo lancio, la band si esibirà in un imperdibile show sold-out al Troxy di Londra.

Nel loro nuovo album, “Songs of a Lost World”, i Cure esplorano tematiche profonde e coinvolgenti, confermando il loro status di band iconica e innovatrice nel panorama musicale internazionale.

L’album è il 14° della carriera della band e vanta la firma del frontman Robert Smith come scrittore e arrangiatore, nonché la produzione e il mixaggio a cura di Robert Smith & Paul Corkett. Durante il recente tour “Shows of a Lost World”, i Cure hanno presentato alcuni brani in anteprima, entusiasmando i fan in tutto il mondo con le loro performance dal vivo.

I Cure, formatisi nel lontano 1978, hanno venduto oltre 30 milioni di dischi globalmente e sono stati insigniti di numerosi riconoscimenti, tra cui l’inclusione nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2019. Considerati una delle band più influenti della scena musicale britannica, i Cure hanno catturato il cuore di milioni di persone con la loro musica intensa e coinvolgente.

La release di “Songs of a Lost World” sarà accompagnata da diversi formati fisici, tra cui CD, LP e CD + Blu-Ray. Inoltre, saranno disponibili edizioni esclusive come il Doppio LP nero masterizzato in half-speed e la musicassetta, in vendita sullo store di Universal Music Italia.

Dopo anni di attesa, i fan dei Cure potranno immergersi completamente nell’universo musicale della band e godersi il loro nuovo lavoro. Non resta che prepararsi per l’uscita di “Songs of a Lost World” e godersi lo spettacolo live streaming dal Troxy di Londra, che promette di essere davvero indimenticabile.