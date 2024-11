Tiger Sport 660: nuova veste per il 2025

Con il suo caratteristico motore a tre cilindri e la maneggevolezza che la contraddistingue, la Tiger Sport 660 è perfetta per i motociclisti che cercano una moto che si adatti alle loro esigenze, divertente da guidare tutti i giorni e perfetta anche per i lunghi tragitti. Per il 2025, la Tiger Sport 660 si rinnova con l’aggiunta di un equipaggiamento di serie completo ed avanzato, solitamente riservato alle moto di cilindrata maggiore: una nuova modalità di guida “Sport”, connettività per smartphone con navigazione turn-by-turn, Cruise Control e Triumph Shift Assist.

Grazie all’ABS e al controllo di trazione ottimizzati con funzione Cornering, la nuova Tiger Sport 660 offre prestazioni ancor più versatili, grazie anche all’esclusivo motore a tre cilindri da 660cc che offre una combinazione perfetta di tiro ai bassi, corposita’ ai medi e allungo agli alti regimi, con oltre il 90% della coppia massima disponibile per la maggior parte dei regimi di rotazione.

Le sospensioni Showa con regolazione remota del precarico al posteriore assicurano una guida facile e divertente, mentre i freni marchiati Nissin e gli pneumatici Michelin di serie consentono immediata fiducia e un feeling rapido.

Con i suoi 81 CV a 10.250 giri/min e 64 Nm di coppia a 6.250 giri/min, il motore a tre cilindri della Tiger Sport 660 eroga una potenza fluida, trattabile e lineare a ogni accelerazione. La frizione assistita e antisaltellamento migliora ulteriormente la guidabilità, garantendo cambi di marcia più fluidi anche nei tragitti più lunghi, grazie anche al Triumph Shift Assist che migliora l’esperienza di guida e rende la Tiger Sport 660 ancor più sportiva e divertente.

La grande novità del modello 2025 è l’introduzione di una tecnologia maggiormente incentrata sul pilota, volta a soddisfare le esigenze dei motociclisti che vogliono utilizzare la Tiger Sport 660 anche sui lunghi tragitti. Sono disponibili tre modalità di guida: Road, Rain e la nuova mappa Sport. Le tre opzioni offrono una risposta dell’acceleratore diversificata e un’erogazione di potenza più morbida o piu’ diretta, regolando le prestazioni della moto per soddisfare le esigenze di ciascun motociclista.

Il Cruise Control è ora di serie per aiutare i piloti a ridurre l’affaticamento sulle lunghe distanze e rendendo la Tiger Sport 660 ancor più adatta alla guida in autostrada. L’ABS ottimizzato in curva offre invece una potenza di frenata eccezionale e precisa, mentre il controllo di trazione e il sistema ride-by-wire aiutano i piloti a mantenere la stabilità anche in condizioni avverse o impreviste, offrendo una guida più sicura e controllata senza rinunciare al divertimento.

La Tiger Sport 660 è dotata di impianto full-LED, con fari anteriori luminosi e luci posteriori dal look elegante che offrono una visibilità ottimizzata in tutte le condizioni. È presente anche un ampio display LCD che incorpora uno schermo TFT a colori facile e accessibile, mentre il sistema My Triumph Connectivity è ora incluso di serie, consentendo la navigazione turn-by-turn, la gestione di chiamate e il controllo della musica.

La Tiger Sport 660 è dotata di oltre 40 accessori originali Triumph, tra cui le borse laterali con inserti colorati, un bauletto doppio per il casco, portapacchi, una borsa da 30 litri, doppia sella comfort e sottosella, oltre al kit di depotenziamento A2. I bassi costi di gestione e di manutenzione sono un fattore determinante per la categoria di riferimento, e Triumph garantisce un intervallo di manutenzione estremamente basso, pari a 16.000 km, oltre a una garanzia globale di due anni a chilometraggio illimitato che copre anche gli accessori originali Triumph.

Il tutto è abbinato a un prezzo di listino estremamente competitivo, che resta invariato nonostante la dotazione di serie molto piu’ ricca: € 9.495 (franco concessionario, IVA inclusa). La nuova Tiger Sport 660 sarà disponibile in tutti i Concessionari Triumph a partire da gennaio 2025.