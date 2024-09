Todays Festival: con i MASSIVE ATTACK si conclude l’edizione da 24mila presenze

L’edizione 2024 del Todays Festival a Torino si è appena conclusa con un live sold-out dei leggendari Massive Attack al Parco della Confluenza. Dal 23 agosto al 2 settembre, il festival ha visto una lineup internazionale incredibile che ha attirato in totale 24mila persone in un’atmosfera vibrante e coinvolgente.

Artisti di fama mondiale come LCD Soundsystem, Arlo Parks, The Jesus and Mary Chain, e molti altri si sono alternati sul palco principale, regalando performance indimenticabili. Oltre ai concerti principali, il festival si è esteso in tutta la città con eventi diffusi che hanno coinvolto più di 2500 persone, offrendo un’esperienza musicale unica e coinvolgente.

La location del Parco della Confluenza ha dato il benvenuto a un pubblico appassionato di tutte le età, proveniente da diverse parti d’Italia. La varietà di generi musicali proposti ha reso il Todays Festival un punto di riferimento per gli amanti della musica, con una particolare attenzione alla sostenibilità, come dimostrato dalla distribuzione di acqua gratuita e la riduzione dell’uso di plastica.

Gli organizzatori esprimono grande soddisfazione per il successo dell’evento, evidenziando l’importanza di osare e sperimentare per offrire un’esperienza sempre più coinvolgente al pubblico. I partner e sponsor, tra cui la Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT, hanno contribuito al successo di questa edizione, confermando il Todays Festival come un appuntamento culturale e musicale imperdibile a Torino.

Con una vasta gamma di eventi, concerti, film e iniziative, il Todays Festival 2024 ha dimostrato di essere un evento eccezionale che ha saputo coinvolgere e divertire un pubblico sempre più numeroso. L’attesa è già alta per le prossime edizioni, con la promessa di ulteriori sorprese e momenti indimenticabili per gli amanti della musica e della cultura.