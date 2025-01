TOQUINHO torna in Italia per 5 imperdibili date a maggio

Il leggendario artista brasiliano Toquinho farà il suo ritorno in Italia con un’esplosione di energia e talento, presentando i brani che hanno reso speciale la sua lunga carriera musicale. In occasione del 75° Festival di Sanremo, si esibirà in duetto con Gaia, interpretando il classico di Ornella Vanoni, “La Voglia, la Pazzia”. Un momento imperdibile per gli amanti della musica di qualità e della bossa nova.

Toquinho, nome d’arte di Antonio Pecci Filho, è noto come uno dei più grandi chitarristi e cantanti brasiliani, registrando circa 90 dischi e componendo oltre 450 brani. Insieme a Vinícius de Moraes, ha creato canzoni immortali come “Garota de Ipanema” e “Aquarela”, inciso sedici album e scritto più di 120 canzoni. Il suo repertorio spazia dalla bossa nova alla samba, ottenendo numerosi riconoscimenti tra cui due Latin Grammy. Toquinho ha avuto successo anche in Italia sin dagli anni ’60, collaborando con artisti del calibro di Sergio Endrigo e Ennio Morricone.

Il tour “60 ANNI DI CARRIERA” di Toquinho farà tappa il 19 maggio al Teatro Massimo di Cagliari, il 21 maggio al Gran Teatro Geox di Padova, il 22 maggio al Teatro Arcimboldi di Milano, il 23 maggio al Teatro Metropolitan di Catania e il 25 maggio all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Gli spettatori potranno godere delle meravigliose performance di questo artista straordinario, immergendosi nelle atmosfere sofisticate della bossa nova e della musica brasiliana.

Un viaggio attraverso sei decenni di musica e passione, in cui la magia della bossa nova si fonde con la vibrante energia della musica brasiliana. Segnatevi le date e preparatevi per un’esperienza unica con uno dei grandi maestri della musica internazionale.