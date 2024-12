Toyota: un milione di vendite in Europa per C-HR

La Toyota C-HR, un modello pioniere nel segmento C-SUV, si prepara a superare il traguardo di un milione di vendite in Europa entro la fine del 2024. Questo risultato consolida il suo status di best seller e simbolo dell’innovazione del marchio Toyota.

Lanciata nel 2016, la Toyota C-HR ha rivoluzionato il mercato con il suo design audace e spigoloso, ispirato alle linee di una coupé sportiva. Questo approccio stilistico non convenzionale ha trasformato positivamente l’immagine di Toyota in Europa, attirando un pubblico giovane e attento allo stile. Più della metà degli acquirenti ha indicato il design come il principale motivo per scegliere questo modello, dimostrando l’impatto del suo aspetto distintivo sul mercato.

La seconda generazione della Toyota C-HR rafforza la sua connessione con i clienti europei grazie a una progettazione, ingegneria e produzione locali, gestite presso il Centro Tecnico Toyota di Zaventem, in Belgio. Con linee decise e un design sofisticato, il nuovo modello incarna la visione di una “concept car per la strada”, includendo caratteristiche premium come maniglie delle porte a filo, illuminazione ambientale interna dinamica con 64 colori e un tetto panoramico.

Per la prima volta, la Toyota C-HR introduce una versione Plug-in Hybrid 220, che combina un’autonomia elettrica fino a 66 km (WLTP combinato) e un’efficienza senza compromessi grazie alla tecnologia ibrida di Toyota. Nelle aree urbane, l’autonomia elettrica arriva fino a 100 km, offrendo un’esperienza di guida fluida e rilassante. Quando la batteria si esaurisce, il veicolo passa automaticamente alla modalità ibrida, garantendo la massima flessibilità.

Le batterie PHEV sono prodotte in Europa, presso lo stabilimento Toyota Motor Manufacturing Turkey (TMMT), a Sakarya, che celebra quest’anno il suo 30° anniversario.

Oltre al Plug-in Hybrid, la nuova Toyota C-HR include tre propulsori ibridi elettrici basati sulla tecnologia di quinta generazione: il modello Hybrid 140, con un motore da 1,8 litri e 140 CV, il modello Hybrid 200, con un motore da 2,0 litri e 197 CV DIN e 190 Nm di coppia, e il modello Hybrid 200 AWD-i, dotato di trazione integrale per maggiore stabilità e sicurezza.

La nuova Toyota C-HR migliora ulteriormente l’esperienza di guida grazie alla piattaforma aggiornata TNGA, che offre una maggiore rigidità torsionale e una massa ridotta del veicolo. Con un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,318, il modello ottimizza il flusso d’aria per una maggiore efficienza. Inoltre, i modelli Plug-in Hybrid 220 e GR SPORT sono dotati della tecnologia FSC (Frequency Sensitive Control), che migliora maneggevolezza e comfort.

Dal punto di vista ambientale, la Toyota C-HR riduce ulteriormente il proprio impatto grazie all’uso di materiali riciclati e tecnologie avanzate per abbassare le emissioni di CO2 durante la produzione.