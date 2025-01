TRAVIS SCOTT fuori in digitale il nuovo attesissimo singolo “4X4”

Dopo il grande successo dell’album “UTOPIA”, Travis Scott è tornato con un nuovo singolo tanto atteso intitolato “4X4”. La novità più significativa riguardo a questo nuovo lavoro è che tutti i proventi provenienti dalle vendite del singolo saranno devoluti alla Direct Relief – California Wildfire Response Fund per sostenere le vittime degli incendi in California.

TRAVIS SCOTT, artista pluripremiato, certificato DIAMANTE e già nominato dieci volte ai Grammy Awards, continua a stupire il pubblico con la sua arte innovativa. Il brano “4X4” è disponibile da oggi in formato digitale e si distingue per il mix di generi musicali e per i testi incisivi e senza filtri che caratterizzano la sua produzione.

SCOTT ha presentato in anteprima il singolo durante l’halftime dell’ESPN College Football al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Questo ritorno sulla scena musicale conferma il ruolo di Travis Scott non solo come leader nella musica, ma anche come icona della moda, del cinema e della cultura contemporanea.

E’ stato acclamato come un vero e proprio pioniere della cultura urbana e della musica hip-hop. Il suo album “UTOPIA” è stato definito l’album del decennio e ha raggiunto traguardi straordinari in termini di vendite e di successo globale. Con un tour sold-out che ha incassato milioni di dollari e battuto vari record, Scott ha dimostrato di essere una forza creativa inarrestabile.

Inoltre, Travis Scott non si limita solo alla musica, ma si impegna attivamente nel sociale attraverso la sua fondazione Cactus Jack Foundation che sostiene i giovani di Houston con iniziative di beneficenza e di supporto all’istruzione.

Il ritorno di TRAVIS SCOTT con il singolo “4X4” non solo delizia i fan con nuova musica, ma dimostra ancora una volta la generosità e l’impegno sociale dell’artista nei confronti di coloro che hanno bisogno di aiuto in momenti di difficoltà.