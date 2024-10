Triumph Motorcycles presenta un importante aggiornamento per Trident 660, l’unica roadster a 3 cilindri della sua categoria dotata ora di nuove funzionalità di serie ancor più focalizzate sul divertimento ed il piacere di guida, nuove sospensioni migliorate e tre colori e grafiche dai toni audaci.

Protagonista di un grande successo commerciale sin dal suo esordio nel mercato, la Trident 660 nella sua nuova veste 2025 presenta una ciclistica migliorata ed equilibrata che la rendono estremamente maneggevole, uno stile moderno e allo stesso tempo retrò abbinato ad un pacchetto tecnologico al top del segmento. La nuova Trident 660 presenta inoltre un’elevata qualità dei dettagli e componenti di livello superiore, oltre a costi di manutenzione straordinariamente bassi.

La nuova Trident 660 è ancor più tecnologica, grazie ad Optimised Cornering ABS e Traction Control, Triumph Shift Assist e cruise control di serie. Il display TFT integrato e il sistema di connettività Bluetooth MyTriumph offrono inoltre ai motociclisti la navigazione turn-by-turn, la possibilità di effettuare chiamate e il controllo della musica. Sono inoltre disponibili tre modalità di guida, tra cui la nuova configurazione Sport.

Paul Stroud, Chief Commercial Officer di Triumph Motorcycles, ha dichiarato: “Abbiamo lanciato la Trident 660 per la prima volta nel 2020 con una combinazione unica di prestazioni e carattere esaltanti, grazie al motore a tre cilindri, una maneggevolezza incredibile e uno stile britannico deciso. Con un costo complessivo di manutenzione della moto inferiore rispetto ai competitors, la Trident 660 si è dimostrata popolare in tutto il mondo tra i motociclisti di tutte le età e di ogni livello di esperienza, aggiudicandosi anche diversi premi importanti del settore. Questa nuova versione aggiunge un pacchetto tecnologico rinnovato che punta a rendere la Trident 660 ancora un riferimento per la categoria. Sulla scia del grande successo della Trident Triple Tribute presentata qualche mese fa, abbiamo deciso di introdurre nuovi e straordinari colori, quali Cosmic Yellow, Cobalt Blue e Diablo Red, oltre al Jet Black.

La Trident 660 presenta un motore a tre cilindri che combina un’eccellente risposta di coppia ai bassi e ai medi regimi con un’entusiasmante spinta ai massimi regimi. Oltre il 90% della coppia massima viene erogata da 3.600 giri/min a 9.750 giri/min. Rispetto a un motore a due o quattro cilindri, il propulsore della Trident 660 offre il meglio ai propri utenti, combinando le prestazioni ai bassi e medi regimi di un bicilindrico con l’elevato allungo agli alti tipico di un plurifrazionato. Oltre a un sound grintoso, gutturale, inconfondibile.

La Trident 660 è ora dotata di serie di un livello di tecnologia ai vertici della categoria. Unico modello del suo segmento, presenta ABS e TC ottimizzati con funzione Cornering, che assicurano prestazioni ottimali a tutti gli angoli di piega. Il sistema utilizza le informazioni provenienti dall’IMU, l’unità di misura inerziale a sei assi per calcolare l’angolo di piega, la pressione imposta all’impianto frenante e la risposta dell’acceleratore, regolando continuamente i parametri di motore e freni per garantire prestazioni ottimali e sicurezza, in frenata e in accelerazione. Il sistema Triumph Shift Assist di serie consente di passare da una marcia all’altra senza utilizzare la frizione, mentre il Cruise Control è incluso nel pacchetto.

Integrato nel quadrante della strumentazione, è presente uno schermo TFT a colori con connettività Bluetooth, ai quali si aggiunge la navigazione turn-by-turn e la possibilità di effettuare telefonate per offrire livelli impareggiabili di comodità a ciascun motociclista. Oltre alle già esistenti modalità di guida “Road” e “Rain”, è ora disponibile anche “Sport”, con prestazioni ancor più reattive ed entusiasmanti del motore a tre cilindri. Per aumentare la sicurezza e l’affidabilità, la Trident 660 presenta un caratteristico faro rotondo a LED, una luce posteriore integrata e indicatori di direzione a disinserimanto automatico per una maggiore visibilità.

L’esclusivo stile retro-moderno della Trident e l’attenzione impeccabile di Triumph Motorcycles per i dettagli rendono questo modello distintivo, grazie anche alle sue linee minimali e all’assetto muscoloso. Due elementi che vengono esaltati per il modello 2025 da tre nuovi e audaci schemi di colore, quali Cosmic Yellow, Cobalt Blue e Diablo Red, ai quali si aggiungono dettagli in Sapphire Black e in bianco. È disponibile anche una combinazione in Jet Black. Questo modello include anche nuovi materiali e finiture, tra cui un nuovo giogo superiore e un pedale del freno in alluminio forgiato.

Il prezzo della nuova Trident 660 è invariato: € 8.395 (Franco Concessionario), con costi di gestione tra i migliori della categoria, assicurati dall’elevata qualità costruttiva e dall’utilizzo di materiali premium.