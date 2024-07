Un viaggio musicale negli “Electric Lady Studios” con Jimi Hendrix

Il 13 settembre, gli amanti della musica potranno immergersi nel mondo leggendario di Jimi Hendrix con l’uscita del cofanetto deluxe “Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision”. Questo eccezionale set presenta un documentario che racconta la storia della creazione di Electric Lady Studios, uno studio di registrazione di Manhattan che ha visto nascere molte opere d’arte musicali iconiche.

Il cofanetto contiene ben 39 tracce, di cui 38 inedite, registrate nel 1970 dalla JIMI HENDRIX EXPERIENCE agli Electric Lady Studios. Queste registrazioni offrono uno sguardo privilegiato al genio musicale di Hendrix, accompagnato da Billy Cox al basso e Mitch Mitchell alla batteria. Inoltre, il Blu-ray incluso presenta 20 nuovi mix in surround sound 5.1 dell’album “First Rays Of The New Rising Sun”, insieme a un documentario che racconta la storia affascinante di questo leggendario studio di registrazione.

Il film “Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision” delinea il percorso che ha portato alla creazione dello studio, esplorando il desiderio di Hendrix di avere uno spazio permanente per esprimere la sua creatività musicale. Attraverso interviste esclusive con personaggi chiave come Steve Winwood e Billy Cox, il documentario rivela dettagli unici sulla vita e il lavoro di Hendrix. Le foto inedite, le bozze di canzoni scritte a mano e le analisi dei brani classici di Hendrix fanno di questo cofanetto una vera e propria gemma per i fan.

Inoltre, il cofanetto celebra il contributo duraturo di Hendrix agli Electric Lady Studios, che hanno visto passare nel corso degli anni nomi illustri della musica come John Lennon, The Clash, AC/DC e molti altri. L’eredità di Jimi Hendrix vive ancora oggi attraverso questo studio leggendario che ha ispirato e continuato a influenzare generazioni di artisti.