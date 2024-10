Vredestein Wintrac Pro+: per il debutto il nuovo gioco digitale “Beat the winter”

Apollo Tyres Ltd ha appena lanciato la campagna di marketing digitale “Beat the Winter”, un’iniziativa volta a promuovere il nuovo pneumatico invernale premium Vredestein Wintrac Pro+. Questa campagna, che ha preso il via oggi, 21 ottobre, si rivolge agli appassionati di guida e ai consumatori di nove paesi europei, tra cui l’Italia.

La parte centrale della campagna è rappresentata da un divertente gioco digitale in stile 8-bit, dedicato al mondo delle corse automobilistiche. Disponibile sia su dispositivi mobili che desktop, i giocatori potranno sfidare il celebre ambasciatore del marchio Vredestein, Giancarlo Fisichella, su una pista virtuale per accumulare punti e vincere premi esclusivi.

I punteggi verranno assegnati in base ai tempi di gara e al numero di “potenziamenti” acquisiti durante il gioco. Al termine della competizione, a inizio 2025, verranno stilate le classifiche e i cinque vincitori riceveranno premi di grande valore. Tra questi figurano un pacchetto VIP per i Campionati di sci sponsorizzati da Vredestein, set di pneumatici invernali Vredestein e goody bag a tema invernale. Inoltre, i primi 100 partecipanti riceveranno un cappellino autografato da Giancarlo Fisichella.

Il nuovo pneumatico Vredestein Wintrac Pro+: prestazioni al top per l’inverno

La campagna “Beat the Winter” ha l’obiettivo di mettere in risalto le eccellenti caratteristiche del Vredestein Wintrac Pro+, uno pneumatico invernale di alta gamma pensato per auto e SUV, inclusi i veicoli elettrici di ultima generazione.

Rispetto al modello precedente Wintrac Pro, il nuovo Wintrac Pro+ è dotato di una mescola del battistrada completamente rinnovata, che garantisce una maggiore aderenza, trazione e capacità di frenata su neve, ghiaccio e fanghiglia. Inoltre, offre una riduzione della resistenza al rotolamento, migliorando così l’efficienza del carburante e l’autonomia di guida.

Tra le innovazioni principali si annovera l’impiego di una miscela di polimeri e resine di nuova generazione, che mantiene flessibile il battistrada anche alle temperature più rigide. Il disegno del battistrada, con solchi angolati e lamelle specificamente progettate, assicura una risposta ottimale nelle curve e una distribuzione uniforme della pressione, migliorando la trazione e la manovrabilità su superfici innevate.

I test condotti sul Wintrac Pro+ mostrano un incremento delle prestazioni rispetto al modello precedente. In particolare, sulla neve si registra un miglioramento del 4% nella frenata, del 5% nella trazione e fino al 20% nella manovrabilità, offrendo un’esperienza di guida ancora più sicura e controllata.

Inoltre, il nuovo pneumatico mantiene le eccellenti caratteristiche di durata della gamma Wintrac Pro, grazie all’impiego di polimeri avanzati che ne garantiscono una maggiore resistenza all’usura. Questo significa che lo pneumatico può essere utilizzato per diverse stagioni invernali, riducendo così i costi complessivi di gestione.

Il Vredestein Wintrac Pro+ è già disponibile in una vasta gamma di misure, compatibili con cerchi da 17 a 22 pollici. Molti dei modelli offrono un indice di velocità “Y”, il che significa che possono essere utilizzati fino a 300 km/h (186 mph), un dato impressionante per uno pneumatico invernale.

Ogni pneumatico della gamma è inoltre certificato con il simbolo “Three-Peak Mountain Snowflake”, che attesta la conformità con le normative europee sugli pneumatici invernali, garantendo così la massima affidabilità su neve e ghiaccio.

Con la campagna “Beat the Winter”, Apollo Tyres si conferma un punto di riferimento nel segmento degli pneumatici invernali ad alte prestazioni. Il nuovo Vredestein Wintrac Pro+ rappresenta un’evoluzione significativa in termini di sicurezza, prestazioni e sostenibilità, rispondendo alle esigenze degli automobilisti moderni, anche quelli che guidano veicoli elettrici.