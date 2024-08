X Factor 2024: una nuova avventura con un cast inedito

X Factor 2024 si prepara a sorprendere il pubblico con una formula rinnovata e un cast completamente nuovo per una nuova edizione dello show che promette emozioni inedite e sfide appassionanti. L’attesa cresce per “X Factor 2024 – La nuova banda”, lo speciale che andrà in onda giovedì 29 agosto su Sky e in streaming su NOW, dove verranno svelati i dettagli della nuova stagione del celebre talent show prodotto da Fremantle e in arrivo su Sky dal 12 settembre.

Quest’anno, il viaggio di X Factor sarà un’esperienza del tutto nuova per tre dei quattro giudici. Per la prima volta, infatti, siederanno al tavolo della giuria Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi, mentre Manuel Agnelli, uno dei giudici più amati nella storia del programma, farà il suo ritorno, forte di un’esperienza di cinque edizioni già vissute come protagonista e ancora in cerca della vittoria. La guida di questa nuova edizione sarà affidata a Giorgia, una delle voci più amate e riconosciute della musica italiana, che debutta per la prima volta come conduttrice.

Nel corso dello speciale, i cinque artisti si riuniranno per discutere obiettivi e aspettative, ma anche per divertirsi e conoscersi meglio prima che la competizione entri nel vivo. Sarà un momento di incontro per raccontare le proprie storie, esperienze e percorsi artistici, creando un mix eterogeneo e rappresentativo della musica italiana. Sarà l’occasione per riflettere sulla propria carriera e per prepararsi ad affrontare una nuova sfida, consapevoli che, alla fine, saranno l’uno contro l’altro.