Xavier Martinet assume il ruolo di Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe

Hyundai Motor Europe ha annunciato che Xavier Martinet succederà a Michael Cole nel ruolo di Presidente e CEO. Cole lascerà il suo incarico il 31 dicembre 2024, dopo 15 anni in Hyundai Motor Group, mentre Martinet subentrerà come Presidente e CEO di HME presso la sede di Offenbach (Germania), a partire dal 1 gennaio 2025.

Martinet porta con sé oltre 27 anni di esperienza nel settore automobilistico. Nel corso della sua carriera, Martinet ha lavorato in aziende in tutta Europa e negli Stati Uniti. Ha iniziato il suo percorso in Renault nel 1997 come Sales & Marketing Assistant, ricoprendo poi diverse posizioni di crescente responsabilità, come Sales Manager, Renault Retail Group, Managing Director, Renault Italia e Senior Vice President e Chief Marketing Officer, Dacia. Il suo incarico più recente è stato quello di Senior Vice President, Commercial Services & Senior Vice President, Dacia brand, Marketing Sales & Operations.

“Sono entusiasta di unirmi a Hyundai, azienda leader del settore automobilistico nella tecnologia e nell’innovazione. È un onore avere l’opportunità di guidare i brillanti team di Hyundai Motor Europe. Mi dedicherò a rafforzare ulteriormente la crescita sostenibile, assicurando un’eccezionale soddisfazione dei clienti con il supporto dei nostri concessionari e partner importatori” ha affermato Martinet.

“Siamo lieti che una persona con una profonda conoscenza dell’Europa e la comprovata leadership di Xavier si unisca al team Hyundai. Non vediamo l’ora di dargli il benvenuto” ha dichiarato Jose Munoz, Presidente e Global Chief Operating Officer di Hyundai Motor Company (HMC).

Martinet succederà a Cole, che ha ricoperto il ruolo di Presidente e CEO di HME da luglio 2020, dopo due anni come Presidente di Kia America, oltre cinque come Chief Operating Officer di Kia Europe e tre come Managing Director di Kia UK. Durante il suo periodo in HME, Cole ha svolto un ruolo fondamentale nel far crescere la presenza di Hyundai in Europa, preparando l’azienda a diventare un fornitore leader di soluzioni di mobilità.

“Michael Cole ha dato un contributo significativo durante i suoi 15 anni in Hyundai,” ha affermato Munoz. “Siamo grati a Michael per la sua eccezionale leadership, con cui ha guidato la crescita di Hyundai in tutta Europa.”