Yamaha MT-09 Y-AMT: al debutto il nuovo cambio automatico

La prima MT-09 di Yamaha ha segnato l’inizio di una nuova era nel mondo delle motociclette Naked di media cilindrata. Per il 2024 questo modello si è ulteriormente evoluto, con l’introduzione della più recente MT-09, con una posizione di guida ridefinita e una serie di nuove tecnologie per offrire l’esperienza di guida più accentuata e impegnata nella gamma Hyper Naked.

Il design minimalista della MT-09 Y-AMT mostra l’atteggiamento “ready for action” della moto e mette in risalto il leggero telaio in alluminio pressofuso CF, ideale per la guida sportiva. Il telaio è l’ultimo sviluppo dell’iconico Deltabox Yamaha, ed è stato messo a punto per fornire un alto livello di rigidità a quest’ultimo, offrendo un feedback di guida eccellente e un’agilità eccezionale.

Ora, con l’introduzione della MT-09 Y-AMT, il primo modello dotato dell’innovativo cambio manuale automatico di Yamaha, l’esaltante esperienza di guida della MT-09 si rinnova completamente.

Dotata dello stesso apprezzato motore CP3 da 890 cc a tre cilindri della nuova MT-09, la MT-09 Y-AMT è la prima moto a integrare il cambio manuale automatico di Yamaha. Pur mantenendo tutte le caratteristiche rendono la MT-09 uno dei migliori modelli della categoria, la MT-09 Y-AMT combina la maneggevolezza e le prestazioni brillanti del modello standard con un sistema di cambio rivoluzionario che consente al pilota di scegliere tra un cambio manuale azionato con le dita, per un’esperienza di guida ancora più coinvolgente, e la pura comodità di un cambio marcia completamente automatico. Il cambio manuale al manubrio non è solo più veloce, richiede anche minor tempo di riflessione neuromuscolare di una combinazione piede -mano consentendo al pilota di concentrarsi su accelerazione, frenata, angolo di piega, posizione del corpo e aderenza degli pneumatici così da ottimizzare la guida, soprattutto in curva. MT è stato sviluppato pensando alla guida sportiva, permettendo di cambiare più velocemente e con maggiore precisione, mentre il pilota cerca di raggiungere il massimo delle prestazioni.

Alimentata dal potente motore crossplane CP3 a tre cilindri da 890 cc, la MT-09 Y-AMT eroga 87,5 kW di potenza a 10.000 giri/min. L’esperienza di guida è arricchita dalla regolazione acustica del sistema di induzione, con prese d’aria reticolate integrate nel serbatoio carburante per consentire al pilota di sentire il potente rombo del sistema di induzione a regimi elevati.

La nuova MT-09 Y-AMT, così come la versione da 35 kW (per guida con patente A2) saranno disponibili in tre colorazioni: Tech Black, Midnight Cyan e Icon Blue. La MT-09 Y-AMT sarà disponibile presso i concessionari a partire dal 4° trimestre del 2024.