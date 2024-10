Zero Motorcycles è partner della polizia locale di Lodi

Zero Motorcycles, la casa motociclistica californiana con sede a Santa Cruz, ha annunciato un’importante collaborazione con la Polizia Locale di Lodi, a cui ha consegnato due esemplari di Zero DS 14.4 kW. Questi modelli, con una potenza di 11 kW, rappresentano un’aggiunta strategica alla flotta delle forze dell’ordine, offrendo prestazioni di alto livello in un formato agile e versatile.

La Zero DS è stata progettata per adattarsi perfettamente alle esigenze del pattugliamento quotidiano. Grazie alla sua potenza e affidabilità, la moto consente di affrontare con sicurezza diversi scenari operativi, dalle strade cittadine alle rotte secondarie più impegnative. La caratteristica principale di questo veicolo elettrico è la coppia immediata, che permette di gestire qualsiasi tipo di percorso e situazione, rendendo il lavoro delle forze dell’ordine ancora più efficiente e sicuro.

La decisione della Polizia Locale di Lodi di integrare nella propria flotta veicoli elettrici dimostra un impegno concreto verso una mobilità sostenibile e a basso impatto ambientale. L’adozione di questi mezzi ecologici non solo riduce l’inquinamento acustico e atmosferico, ma rappresenta anche un passo importante verso il futuro della mobilità urbana. Questo esempio di innovazione tecnologica si inserisce in una tendenza crescente di enti pubblici e privati che scelgono soluzioni ecologiche per migliorare la qualità della vita nelle città.