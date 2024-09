ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI: online il video del nuovo singolo “AMOR CHE MUOVI IL SOLE”

Zucchero “Sugar” Fornaciari ha recentemente rilasciato il video del suo ultimo singolo, “Amor Che Muovi Il Sole”, che è già disponibile sia in radio che in formato digitale. Questo brano anticipa l’uscita dell’album “Discover II”, programmata per l’8 novembre. Secondo progetto di cover nella carriera di Zucchero, l’album presenta reinterpretazioni di alcune delle canzoni che l’artista ha amato di più nella sua vita.

“Non posso più sopportare un mondo senza l’amore che tutto muove – afferma Zucchero – Questo è il senso di ‘Amor che muovi il sole’ che non è una traduzione letterale del brano dei Killers (“My Own Soul Warning”) ma è un adattamento fatto da me per far suonare la canzone in italiano alla Zucchero. In-gioia (enjoy)”.

Il video del singolo presenta un “moderno San Francesco”, vestito con felpa, tatuaggi e anelli, che comunica attraverso il linguaggio dei segni. In una storia emozionante, il protagonista cerca di trasmettere un messaggio di vita semplice e armoniosa a dei ragazzi emarginati. Dopo un viaggio alla ricerca di libertà e pace, guidato dal sole come simbolo di gioia e amore, riesce infine a farsi capire e ascoltare.

Il brano “Amor Che Muovi Il Sole” è una cover di “My Own Soul’s Warning” dei The Killers, con un adattamento del testo in italiano scritto da Zucchero. Parla dell’amore come una forza cosmica in grado di muovere il sole, le stelle e il mare, interpretato dall’artista come energia vitale che dà significato e ordine al mondo.

Il nuovo album, “Discover II”, è disponibile in preorder esclusivamente sullo store di Universal Music Italia in diversi formati, tra cui CD autografati e LP colorati autografati. Per i fan che preordineranno entro il 27 ottobre, è previsto un evento di presentazione dell’album con Zucchero il 7 novembre a Milano. I posti sono limitati e l’accesso sarà garantito alle prime 500 persone che si registreranno.

Inoltre, è stato rilasciato un film documentario su Zucchero – Sugar Fornaciari, disponibile su diverse piattaforme di streaming. Questo racconto straordinario attraverso le parole dell’artista e dei suoi colleghi offre uno sguardo intimo sulla vita e la carriera di Zucchero.

Zucchero, uno dei maggiori interpreti del rock blues in Italia, vanta una carriera di successo con oltre 60 milioni di dischi venduti. Ha partecipato a eventi di rilievo internazionale come il Festival di Woodstock nel 1994 e ha condiviso il palco con artisti del calibro di Luciano Pavarotti, Eric Clapton e Sting.

Un artista di fama mondiale, Zucchero continua a ispirare il suo pubblico con la sua musica e il suo impegno per cause sociali, confermandosi una presenza iconica nel panorama musicale internazionale.